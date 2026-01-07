Quién es Bruna Marquezine, actriz brasileña y nueva ilusión de Shawn Mendes

Shawn Mendes ha tenido un 2025 lleno de alegrías con su gira de regreso On The Road Again, con la cual hizo una parada por España en la que su público le recibió como si nunca se hubiera marchado.

Sin embargo, y aunque no sé sabe cuándo estrenará nueva música, el artista tiene otro motivo por el que estar feliz este año: una supuesta novia.

Su nombre es Bruna Marquezine (30), una actriz brasileña a la que Shawn Mendes (27) conoce desde hace casi nueve años, pero que no fue hasta 2025 cuando empezaron a verse más de seguido.

A continuación, te contamos quién es la nueva ilusión de Shawn Mendes y cómo se conocieron.

Su relación con Shawn Mendes

La pareja se conoció en 2017 durante el megafestival de música Rock in Rio, en el cual coincidieron con Justin Timberlake.

Sin embargo, no continuaron explorando su amistad y ella reanudó su relación con el futbolista Neymar Jr, con quien estuvo saliendo hasta 2018. No sería hasta marzo de 2024 cuando volverían a encontrarse en una fiesta posterior al Lollapalooza de São Paulo.

En noviembre de 2025, la pareja fue vista de nuevo durante el concierto de Dua Lipa en esta misma ciudad, siendo su cercanía y complicidad una prueba más que evidente de que había algo más que una amistad. Pero esta no ha sido la última vez que se han visto públicamente este pasado año, sino que en diciembre pudo vérseles juntos en las playas de Alagoas, Brasil, donde compartieron algunos besos y juegos en el agua.

A pesar de que ninguno de los dos ha confirmado la relación, es un secreto a voces que la pareja tiene algún tipo de relación, pues ya ni siquiera se esconden y cada vez se les ve más compartiendo momentos en público.

Quién es Bruna Marquezine

Nacida en el área metropolitana de Río de Janeiro, en Duque de Caxias, es una de las actrices del momento y que ha hecho apariciones en televisión, cine y moda, pero también ha demostrado su compromiso social.

Su carrera en televisión comenzó cuando tenía ocho años y con el tiempo llegó a actuar en telenovelas como Mulheres Apaixonadas, Salve Jorge o Deus Salve o Rei. Pero su gran boom ocurrió en 2023 con su participación en la película de superhéroes Blue Beetle y como una de las protagonistas de la serie de Netflix Maldivas.

Actualmente, se encuentra dentro del reparto de la serie Amor da Minha Vida, en la que también es productora ejecutiva y codirectora, y forma parte del reparto de Velhos Bandidos.

Dentro del ámbito de la moda, ha colaborado con marcas como Prada, Hugo Boss o Dolce & Gabbana, ha tenido asiento en el front row en las semanas de la moda de Nueva York, Milán y París y es una invitada recurrente en los desfiles de casas como Givenchy, Saint Laurent, Burberry o Versace.

Además, siempre ha demostrado un gran compromiso social, siendo madrina de IKMR desde 2016, una organización sin ánimo de lucro que trabaja con niños refugiados. Esta labor la llevó a pasar dos semanas en Oriente Próximo para conocer la realidad de los desplazados por la guerra de Siria.

Además, es vegetariana y suele dar visibilidad en redes sociales a hábitos de vida más sostenibles.