'Dos veces', la canción de David Bisbal y Luis Fonsi

No es la primera vez que lanzan un tema juntos y su amistad viene de lejos. David Bisbal y Luis Fonsi ya colaboraron en el año 2008 en Aquí estoy yo, una romántica balada que tuvieron la oportunidad de cantar juntos en el Royal Albert Hall de Londres (Reino Unido).

Ahora ambos artistas vuelven a juntarse para un tema divertido, fresco y que guarda la esencia de los dos artistas: la inconfundible voz de Bisbal y el ritmo latino de Fonsi. Lejos de ser un acuerdo entre discográficas, el tema se ha hecho realidad gracias a la voluntad de los cantantes, que se conocen desde hace más de dos décadas.

En su última visita al Hormiguero, donde acudieron a presentar la canción, tanto Fonsi como Bisbal se mostraron entusiasmados por el lanzamiento de Dos Veces, que estará disponible en todas las plataformas de streaming a partir de las 00:00 horas del jueves 24 de junio.

Dos Veces llega acompañado de un divertido videoclip en el que Bisbal y Fonsi se enfundan unos looks deportivos muy ochenteros para colarse como quien no quiere la cosa en un peculiar gimnasio. Parece que no están muy en forma, pero lo intentan, y de ahí que la narrativa del clip sea de lo más simpática. ¿Quién dijo desfasados?

El rodaje, tal y como han explicado, fue tan entretenido que no parecía una jornada de trabajo. "No paramos de reír. Me decía el director 'tú te tienes que reír aquí' y no hacía falta que hiciese una actuación, porque me salía solo. Sobre todo viendo las caras de Fonsi", le contó Bisbal a Pablo Motos.

"Además la ropa es muy graciosa. Los shorts eran muy cortitos, apretaban el.... ya sabes", insinuaba el cantante puertorriqueño entre risas, dejando claro que se les marcada "todo".