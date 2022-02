¿Quién es Tommy Lee? Conoce al exmarido de Pamela Anderson, protagonista de la serie 'Pam & Tommy'

Pamela Anderson y Tommy Lee vuelven a llenar titulares en todos los medios de comunicación. El motivo es el estreno de la serie Pam & Tommy, que recrea lo que ocurrió con el robo de su legendaria cinta sexual y cómo se convirtieron en protagonistas del primer viral de la historia. Pero ¿quién era en ese momento Tommy Lee? A Pamela Anderson es imposible no recordarla, en aquella época su carrera estaba en auge con Los vigilantes de la playa, pero el caso de baterista de Mötley Crüe es distinto.

Pam & Tommy, protagonizada por Lily James y Sebastian Stan, está basada en el artículo publicado por Amanda Chicago Lewis para la revista Rolling Stone en 2014. La autora pretendía aclarar los entresijos del bochornoso episodio de la cinta de vídeo, al mismo tiempo que ponía la lupa en el comportamiento de los medios de comunicación y el público de los años 90.

Tommy Lee es el batería de Mötley Crüe, una de las bandas glam más importantes de la historia de la música. Nació en la ciudad de Atenas, Grecia, en 1962 (tiene 59 años), pero la familia volvió a Estados Unidos cuando él solo tenía un año. Desde muy temprana edad Tommy se decantó por la música y comenzó a probar inspirado por los grandes del momento: Led Zeppeling, Judas Priest y Kiss, entre otros.

A finales de los años setenta, Tommy conoció a Nikki Sixx y poco después a Nick Mars y Vince Neil. Fue el nacimiento de Mötley Crüe. En los ochenta, la popularidad de la banda explotó por los aires y sus éxitos empezaron a sucederse uno tras otro. Sobra decir que con la fama vino el dinero, las mujeres, las drogas y el descontrol. Shout at the Devil, Girls, Girls, Girls, Dr. Feelgood, etc.

Las mujeres de Tommy Lee

Antes de Pamela Anderson, Tommy Lee ya había estado casado. En 1984 contrajo matrimonio con la bailarina Elaine Stachuk, pero la unión duró solo tres meses. Dos años más tarde, en 1986, volvió a casarse, esta vez con la actriz Heather Locklear, a la que recordarás por Melrose Place. Rompieron en 1993.

Dos años después, en 1995, Lee y Pamela se conocieron en una fiesta en la Nochevieja de 1994 y se casaron casi al instante en una playa de Cancún. Fue amor a primera vista. Con la actriz tuvo dos hijos: Brandon y Dylan. El escándalo de la cinta y las posteriores denuncias de Pamela contra Lee terminaron en un nuevo divorcio para el baterista en 1996. Después de pasar unos meses en el servicio de penitenciaria de California, la pareja volvió a intentarlo.

"Me imagino a Tommy y a mí... viejos, desdentados, en un banco en algún lugar con nuestros tatuajes", decía Pamela Anderson a People en aquella época. Fue en el año 2000.

El último intento de Pam y Tommy fue en 2008. La actriz y sus hijos volvieron a la casa de Tommy, pero dos años después se separaron definitivamente.

La serie retrata aquellos momentos en sus primeros compases, así como el viaje de Lee a Cancún, donde la actriz tenía que cumplir una serie de compromisos, y donde celebraron su boda de cuatro días. El vídeo lo grabaron durante su luna de miel y se lo robaron en noviembre de 1995. La revista Penthouse lo publicó en junio de 1996 convirtiéndolo en el primer viral de la historia. Su difusión tuvo consecuencias muy distintas para la pareja.

Pamela Anderson fue duramente critica, pero a Tommy Lee no le fue mal la jugada. Era el vídeo de un rockero, al que además se le felicitó por el tamaño de su pene. En aquel momento se pensó incluso que la pareja había facilitado la grabación la revista. El tiempo demostró que no fue así.

En su batalla legal, Tommy Lee y Pamela Anderson consiguieron una compensación económica por los derechos de autor, ya que la habían grabado ellos mismos.

Mötley Crüe se disolvió en 2015 y se ha centrado en otros proyectos en solitario. El músico ocupa actualmente el puesto 85 en la lista de los 100 mejores bateristas de la historia de la revista Rolling Stone. Está casado con Brittany Furlan desde 2018.