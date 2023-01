La reacción de Gerard Piqué ante la colaboración de Shakira y Bizarrap

Shakira y Bizarrap han confirmado que su colaboración es una realidad solo 24 horas antes del estreno de la sesión número 53.

Un tema que a todas luces supondrá una nueva venganza musical de la cantante, que ya en sus últimos lanzamientos -Te Felicito y Monotonía- dejó varias referencias y recados a su expareja, Gerard Piqué, del que se separó el pasado 2022 después de más de 10 años de relación y dos hijos en común.

La canción, que estará disponible a las 01:00 de la madrugada del jueves 12 de enero en España, ha despertado un auténtico huracán de reacciones en las redes sociales. Pero no solo los fans de la colombiana han mostrado su expectación, Gerard Piqué también tiene algo que decir.

El futbolista ha publicado un mensaje en su cuenta oficial de Twitter que dice mucho a pesar de que no incluye palabras.

Son cuatro emojis relacionados con el circo los que ha elegido para mandar una indirecta y dejar claro que para él, todo este revuelo a su alrededor no es más que eso, un circo.

La letra, llena de referencias a Gerard Piqué

La unión de Shakira con Bizarrap es una nueva pieza del puzzle que la colombiana está montando con su relato sobre el matrimonio con el exfutbolista.

La artista ya contó en su primera entrevista tras meses de silencio que para ella crear y componer música era una terapia que la ayudó a salir adelante en la que calificó como "la etapa más oscura" de su vida. "Todo lo que siento, todo lo que vivo, se refleja en las letras que escribo, en los videos que hago", dijo en su charla con la revista Elle, donde contó que para ella "escribir música es como ir al psiquiatra".

En la misma charla, la cantante de 45 años hablaba de los sacrificios que tuvo que hacer para mantener su familia a flote. Cambió su lugar de residencia y aparcó su carrera internacional para dedicar su tiempo a los suyos. "Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España, a apoyarlo para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Y fue un acto de amor", dijo.

Fragmento de la letra de Shakira x Bizarrap que se ha filtrado:

A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú

Esto es pa' que te mortifique

Mastica y traga pa' que no pique

Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques

Entendí que no es culpa mía que te critiquen

Yo solo hago música, perdón que te sal-pique