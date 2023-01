A qué hora sale la sesión de Shakira y Bizarrap: el estreno en España y la letra

Shakira ha resucitado a la loba que lleva dentro. La cantante se une a Bizarrap en la que será la sesión número 53 del productor, uno de los más demandados de la industria musical actual. El argentino está detrás de algunas de las canciones más escuchadas de 2022. Su unión con Quevedo, Duki, Villano Antillano o Paulo Londra son solo algunos ejemplos.

Han sido los propios artistas, junto con Sony Music, los encargados de confirmar que la sesión número 53 del productor pertenece a su colaboración con Shakira, una noticia que ha puesto patas arriba a los usuarios de las redes sociales. Nadie duda que se trata de la unión musical más explosiva de lo que llevamos de 2023.

A qué hora se estrena Shakira x Bizarrap en España:

La sesión número 53 de Shakira x Bizarrap estará disponible a las 01:00 de la madrugada de este jueves 12 de enero en España en Youtube y el resto de plataformas.

Shakira resucita su lado provocador

La colombiana daba pistas de que pronto lanzaría nueva música a través de una cuenta oficial de fans que destacaba la frase "una loba como yo no está pa’ tipos como tú", que es precisamente uno de los versos de esta colaboración.

Shakira resucita ese lado provocador y salvaje que ya presentó hace 14 años en el single Loba, uno de sus éxitos más masivos y título del álbum de estudio que editó en 2010.

Ya en aquel momento explicó que su música pretendía despertar reacciones. "Creo que ese es el sentido último del arte, provocar, provocar reacciones, sentimientos, emociones. Cuando el arte deja de cumplir esa función deja de ser arte en sí mismo, sino meramente consumismo", contó en una entrevista promocional disponible en Youtube.

La letra, llena de referencias a Gerard Piqué

Su unión con Bizarrap supone una nueva venganza musical llena de referencias a su separación de Gerard Piqué, con el que hasta hace poco ha estado sumergida en un conflicto por las claúsulas del acuerdo de su divorcio.

Te Felicito y Monotonía, sus últimos estrenos musicales, no se quedan atrás. Relatan una historia de engaño y desamor a pesaar de la devoción, un testimonio muy parecido al relato que la cantante ha expuesto de su relación. Contó que había dejado a un lado su carrera profesional para centrarse en su vida familiar, un sacrificio que no le dio los frutos esperados y terminó en ruptura.

Fragmento de la letra de Shakira x Bizarrap que se ha filtrado:

A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú

Esto es pa' que te mortifique

Mastica y traga pa' que no pique

Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques

Entendí que no es culpa mía que te critiquen

Yo solo hago música, perdón que te sal-pique