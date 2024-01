El reencuentro de Amaia y Aitana por el concierto de La Mesías: "He llorado"

El patio de butacas del Teatro Calderón de Madrid se llenó este domingo de caras conocidas.

Los Javis invitaron a su rave cristiana a Pepón Nieto, Irene Montero, Boris Izaguirre, Marisa Paredes, Clara Lago, Samantha Hudson, Dulceida, Claudia Salas y hasta el mismísimo Pedro Almodóvar.

Un buen puñado de VIPS que vivieron como auténticos fieles un pase musical con recreación de escenas, diálogos y por supuesto actuaciones. Se subieron al escenario Amaral, Stella Maris, Albert Pla, Asier Etxeandía y el colofón final lo protagonizó el elenco al completo saltando y cantando la versión techno de Toc, toc, pom, pom.

Amaia se alzó como una de las grandes protagonistas de la noche. Cantó su delicioso y delicado tema El árbol, además del apocalíptico The end of the world con Raul Refree.

Entre bastidores y en el photocall también acaparó todas las miradas. Su reencuentro con Aitana siete años después de conocerse en Operación Triunfo ha hecho las delicias del fandom, que no olvida los entrañables momentos que regalaron a la audiencia. "¿Has llorado?", le preguntaba Amaia a la de Barcelona, sorprendida por la emoción de su amiga al escucharla cantar El árbol.

"OS AMO Y OS ADMIRO, qué pedazo de serie y de viaje. Todos los premios del mundo os vais a llevar. Qué regalo nos habéis dado a todosssssssssss 🤍 Te AMO Amaia MUCHO", escribió la intérprete de Los Ángeles junto a su recopilación de fotos y vídeos de Instagram.

Cabe recordar que Los Javis fueron sus profesores de interpretación en la Academia.

"La echo de menos todos los días"

Además del post con el álbum de fotos, Aitana ha recompartido el contenido en sus stories de Instagram, donde escribió que echaba de menos a Amaia "todos los días".

La amistad de Amaia y Letizia Ortiz

Haciendo gala de su naturalidad y espontaneidad, Amaia ha recordado su anécdota con Letizia Ortiz.

La prensa le preguntaba si su relación era cercana y ella, con humor, aseguraba que eran "mejores amigas". "La voy a llamar después a ver si le ha gustado La Mesías".