El romántico "t'estimo nena' de Rauw Alejandro a Rosalía y... ¿boda a la vista?

Desde que Rauw Alejandro y Rosalía hicieron pública su relación el día del cumpleaños de la artista, se han convertido en una de las parejas más queridas de la música.

Y no solo por las constantes muestras de cariño que se profesan a través de las redes sociales. El puertorriqueño no dudó en poner en su sitio a Jhay Cortez —que se metió con Rosalía para atacarlo en el tema Enterrauw— lanzando la canción Hunter como respuesta a este beef y en defensa de su chica.

Ahora, Rosalía ha viajado a Puerto Rico para despedir 2021 y coger fuerzas para 2022, un año muy importante para ella ya que será en el que verá la luz Motomami, su tercer y esperadísimo álbum de estudio.

En algunas imágenes publicadas en redes sociales, se puede ver a la catalana disfrutando de Nohevieja junto a Rauw Alejandro y la familia de éste, así como algunos de los amigos del artista como Álvaro Díaz. Una muestra más de que su relación va a las mil maravillas.

Además, el artista puertorriqueño ha compartido una serie de imágenes de lo más románticas junto a Rosalía con la frase 'T'estimo nena' (Te quiero nena en catalán).

¿Boda a la vista?

Rosalía continúa utilizando su cuenta de TikTok para ir dándonos algunos detalles de los temas que compondrán Motomami. En uno de ellos, se ve a pantalla partida con un bailarín haciendo diferentes poses mientras ella canta una estrofa de Saoko: "Eh, yo soy muy mía, yo me transformo / Una mariposa, yo me transformo /Makeup de drag queen, yo me transformo /Lluvia dе estrella', yo me transformo".

Pero sin duda lo que más ha llamado la atención ha sido lo que luce en su mano derecha, con la que no ha parado de hacer gestos: un impresionante anillo de diamantes.

Esto ha hecho que muchos fans de la artista hayan pensado que pueda tratarse de un anillo de compromiso y que su relación con Rauw Alejandro vaya tan bien que incluso se hayan planteado darse el 'sí, quiero'.

Nuevo adelanto de 'Candy'

Además de Saoko, otro de los temas que podremos encontrar en Motomami es Candy, de la que también ha ofrecido un pequeño adelanto en TikTok.

En este tema, parece que Rosalía le habla a una relación pasada: "No, no, tú no me has olvidado,. No me has olvidado, no me has olvidado".