Rosalía, a Rauw Alejandro: "Cuando te conocí había perdido la fe en la masculinidad"

Sentados en la cocina de la nueva casa de Ibai Llanos, Rosalía y Rauw Alejandro han concedido su primera entrevista conjunta.

La cantante catalana y el artista puertorriqueño se han sentado con el streamer para hablar de RЯ, su primer trabajo conjunto que se estrena este viernes 24 de marzo. El EP llega más de dos años después del inicio de su relación, en sus inicios Rosalía y Rauw no querían mezclar el trabajo con su vida personal. "Era mejor sentar las bases de la relación y luego si hay que hacer música, se hace", explicó Rosalía en este encuentro.

La entrevista ha estado llena de confesiones, también personales. "Te imaginaba de una manera y luego me sorprendiste", le reconoció Rosalía a Rauw sobre la imagen que le proyectaba antes de conocerlo, una sensación que tenía también Ibai: "Parece que vas a hacer ghosting un poco. Un poquito bad boy eras".

Esa imagen cambió cuando lo conoció y también cambiaron ciertas percepciones de Rosalía, que se ha sincerado (y declarado) en la entrevista.

"Yo tenía la fe perdida en al masculinidad y fue conocerte y me cambió la situación", le dijo la cantante a su pareja. "¿Por qué lo digo? Lo digo porque los hombres que tenía a mi alrededor sentía que eran emotionally unavailable. Tú, para mí, fuiste como la primera vez que no sentí eso. Sentía que tú no tenías miedo de querer y ser querido", añadió la cantante, a la que Rauw le respondió con un beso.

"Me sorprendiste, yo tardé en bajar la guardia tarde en bajar la guardia", siguió contando Rosalía, a la que no le resulta fácil explicar por qué tenía esa imagen.

