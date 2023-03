Rosalía y Rauw Alejandro hablan con Ibai de 'RЯ': "Pusimos nuestra relación por delante"

Rosalía y Rauw Alejandro han tardado más de tres años en decidirse a hacer música juntos. La pareja de artistas, que se conoció hace cuatro años y que lleva junta tres, lanza este viernes 24 de marzo RЯ, un EP con tres canciones —I. Beso, II. Vampiros y III. Promesa— del que han contado todos sus secretos a Ibai Llanos.

La catalana y el puertorriqueño han elegido al conocido streamer para dar su primera entrevista como pareja y contar todos los secretos de este trabajo.

"Pusimos nuestra relación por delante", ha explicado Rosalía sobre por qué decidieron demorar su primera colaboración y tardar tantos años en meterse al estudio a componer. "Empezar el proyecto cuando estaba empezando la relación, no sé... Era mejor sentar las bases de la relación y luego si hay que hacer música, se hace", ha añadido la artista sobre el proyecto que lleva un año en el horno.

"Habíamos hecho lo típico, que estás en el estudio y yo te vengo a buscar y me quedo un ratito", ha contado Rosalía cuando Ibai les ha preguntado qué trabajos habían hecho juntos antes. "Colaboramos intercambiando ideas", ha añadido Rauw Alejando, quien aparece en los créditos del disco MOTOMAMI.

Beso, Vampiros y Promesa

Beso, Vampiros y Promesa son las tres canciones que incluye este trabajo y que Rosalía asegura que guardan cierta relación "Si escuchas el EP completo, creo que se pueden entender como fases del amor", explica la cantante, y señala: "Una de las canciones tiene que ver más con el pasado, otra con el presente y otra con el futuro... Creo que sí, tienen estructura".

"Cuando lo escuches te darás cuenta. Dirás 'OK, ya sé por qué pusieron esta primera, esta segunda y esta después", ha añadido Rauw Alejandro sobre las tres canciones del EP del que ya han publicado un primer adelanto y que incorporarán al setlist de sus próximos conciertos.

Los dos artistas explican que el EP incluye dos tipos de canciones, dos son para perrear al máximo y la tercera es un bolero. "Los escuchamos mucho en casa mientras cocinamos", apuntan Rauw y Rosalía, que creen que esta canción es "para un domingo en tu casa tranquilos".

Cómo es trabajar con Rauw Alejandro

Después de más de tres años juntos, Rosalía y Rauw se meten por primera vez en el estudio a trabajar juntos en un proyecto. Ha sido la ocasión de conocer bien cómo es trabajar el uno con el otro.

"Él fluye mucho, tiene su visión, su manera de hacer música, su manera de escribir, su estilo... y tiene carácter. Tiene un estilo muy suyo pero es más fluido que yo. Se adapta mucho", dice Rosalía al hablar de su pareja. "[Digo] Carácter en el sentido en que cuando tiene una visión la defiende. Yo soy más de pensar y darle vueltas a las cosas".

Rauw Alejandro sonríe cuando le toca responder. "¿Qué se dice primero? ¿Lo bueno? Es un poco intensa, es difícil... No, no, no... Para mí no es complicado como la conozco, es más fluido, es más fácil, sé cómo comunicarme con ella. Cuándo decirle las cosas", apunta el puertorriqueño antes de sacarle el lado bueno a su forma de ser. "Lo bueno es que al ser así, exigente, darle vueltas a las cosas, está donde está", dice sobre los Grammy conseguidos por la cantante, que guarda todos en casa de sus padres.

El cantante de Saturno reconoce su mérito y su perseverancia. Rosalía es mucho más peleona e insistente, Rauw tira antes la toalla en sus discusiones musicales.

Ambos reconocen que han tenido que ceder en sus decisiones musicales y apunta que en el tema de la letras de las tres canciones ha habido menos lugar a discusión. "Es más personal, cada uno hace su viaje", reconoce Rosalía.

"Cariño, amor y tiempo"

RЯ, el EP de Rosalía y Rauw Alejandro, no llega solo. Habrá videoclip. ¿Con los tres?

"Podría pasar", es la respuesta de Rosalía ante el interés de Ibai. "Le hemos puesto cariño, amor y tiempo". El vídeo (o los vídeos) tienen a la pareja como protagonista.

Rosalía no tiene dudas de cómo acogerán sus seguidores este trabajo: "Nuestros fans van a decir por fin".