"Me salió la Olimpia": Ana Milán saluda los periodistas como si fuesen alumnos de 'Física o Química'

Ana Milán no se olvida de Olimpia, su personaje en la serie Física o Química. La tiene tan interiorizada que a veces, sin darse cuenta, le sale a la luz.

Le pasó este jueves en el Festival de Cine de Vitoria, donde acudió a presentar By Ana Milán (la serie de Atresmedia Premium) y acabó mentando a la profesora del Zurbarán.

La actriz llegó muy sonriente a la alfombra naranja para posar en el photocall y antes de que empezasen a disparar los flashes saludó a la prensa pero nadie le contestó. Ahí salió Olimpia.

"Oye, que he dicho 'hola a todos' y nadie me ha dicho nada", se le oye decir en el vídeo que ella misma ha compartido en Twitter y que acumula más de 18.000 me gusta.

El comentario que acompaña el vídeo es una confesión: "Me salió la Olimpia que llevo dentro".

No le faltó el matiz de una de sus alumnas. Andrea Duro, la Yoli, le añadió un detalle. Es Olimpia sí, pero relajadita. Porque si algo tenía Olimpia era ser clara y poco dada a la réplica de los alumnos.