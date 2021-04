"Estaba horrorosa": Sara Carbonero confiesa cómo se sintió tras el nacimiento de su segundo hijo

La visita de la actriz Sara Sálamo, madre de dos hijos, al programa de radio de Sara Carbonero, también madre de dos hijos, ha dado pie a una charla sobre maternidad. La periodista se ha sincerado y ha hablado sobre cómo se sintió tras dar a luz a su segundo hijo, Lucas.

La presentadora ha hablado del proceso postparto después de que la actriz, pareja del futbolista Isco Alarcón, hablase de los malos momentos que vivió tras dar a luz.

Ambas han confirmado que tras dar a luz se sintieron un poco perdidas ya que, según han afirmado, se le da mucha menos importancia al postparto que al proceso de gestación.

"Tenía muchísima información sobre el embarazo pero nada sobre el postparto: entonces me produjo muchísima tristeza, me sentí fatal", explicó Sara Sálamo a la presentadora que confirmó que se había sentido de la misma manera con el nacimiento de sus hijos.

La periodista se aventuró a contar una anécdota sobre uno de sus embarazos que la hizo sentirse bastante mal consigo misma.

Ocurrió tras el nacimiento de su segundo hijo con Iker Casillas, Lucas, justo a la salida del hospital. Admitía que por aquel entonces se sentía mal con su cuerpo. Según ella, recordó haberse dicho: "Yo no estoy estupenda, no me siento estupenda", en contraposición a los titulares que la alababan por su aspecto.

De hecho, rememoró el momento en el que tuvo que elegir qué ropa ponerse para presentar ante las cámaras a su recién nacido. "Más que elegir es descartar, yo me puse un vestido que era un saco, que me quedaba fatal, y estaba horrorosa", contó a Sara Sálamo.

Sara Carbonero e Iker Casillas, en la presentación de su hijo Lucas. // GTRESONLINE

Carbonero también aprovechó el programa para agradecer a la actriz la sinceridad de sus palabras y la conversación mantenida, ya que sirve como trabajo de concienciación para dar a conocer a todas las personas, pero sobre todo a las mujeres, el lado menos agradable de la maternidad.

"Es algo que no viene en los libros, pero luego si profundizas el 90% de las mujeres se identifica contigo", finalizó. Afirmación con la que Sara Sálamo no pudo estar más de acuerdo.