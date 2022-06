Sebastián Yatra: su novia actual, su relación con Aitana y la polémica con un vídeo porno

Sebastián Yatra se encuentra en España con motivo de su gira Dharma Tour, donde actuará en varias ciudades de nuestro país para hacernos bailar gracias a temazos como Tacones rojos, Pareja del año, Chica ideal o Traicionera.

A sus 27 años cuenta con tres álbumes de estudio: Mantra, Fantasía y Dharma, con los que ha conseguido posicionarse como uno de los mejores artistas latinos del panorama musical actual y cumplir el sueño de ese niño que ansiaba dedicarse a la música.

Además, cada vez estamos más familiarizados con este colombiano de 27 años que, semana tras semana, se cuela en nuestra pantallas como coach de La Voz Kids.

Cindy Prado, la nueva novia de Sebastián Yatra

Desde que Sebastián Yatra y Tini Stoessel rompieron al inicio de la pandemia, han sido muchas las especulaciones que han relacionado a la expareja con nuevos amantes. Pero no ha sido hasta ahora que parece que hay razones de peso para pensar que Sebastian ha encontrado de nuevo el amor.

Según ha contado recientemente la presentadora argentina Estefanía Berardi, Sebastián Yatra habría iniciado una relación sentimental con la modelo estadounidense Cindy Prado, de 30 años.

"Primero se los vio juntos en un recital de Carlos Vives y después cenando. No es que andan juntos pegados de la mano pero ella estuvo siempre acompañándolo en cada momento", explicaba Berardi en el programa Mañanísima.

"La hacen disimuladamente, para que no se note mucho. Ella lo acompaña siempre, están todo el tiempo juntos. Tengo entendido que no habla español porque en sus redes siempre habla en inglés, le escribí pero no me confirmó ni me desmintió el romance", concluía la comunicadora.

Por el momento, ni el cantante ni la modelo se han pronunciado sobre esta posible relación, aunque se les ha visto juntos en los sitios mencionados y se siguen mutuamente en redes sociales.

Su relación con Aitana

Poco después de que Aitana saliese de la Academia de OT quedando en segunda posición, nació su amistad con Sebastián Yatra. Aunque al principio no faltaron los rumores de que hubiese algo más entre ellos, lo cierto es que la relación entre ambos es prácticamente fraternal.

Lo que sí cautivó a Yatra de Aitana fue su voz al escuchar Vas a quedarte y pronto surgió una primera colaboración entre ambos, Corazón sin vida, a la que le ha seguido Las Dudas, canción que forma parte del nuevo disco del colombiano.

Su relación con Clara Galle

Sebastián Yatra contó con la actriz española Clara Galle para protagonizar el videoclip de su hit Tacones Rojos. La buena sintonía en el videoclip, lanzado en octubre de 2021, y una serie de publicaciones en Instagram fueron los que despertaron los rumores de relación entre el cantante colombiano y la de Pamplona.

Sin embargo, ellos lo negaron. "Todo el mundo que ve el video me pregunta '¿quién es esa niña?' (...) no somos novios, somos amigos (...) Tenés un magnetismo muy especial con la gente”, aseguró el cantante de 27 años el pasado 2 de diciembre en un directo en Instagram. "Es como mi hermano", añadió la joven de 19 en ese mismo directo.

Su historia de amor con Tini Stoessel

Más allá de los rumores que lo vinculan con otras mujeres, si hay una historia de amor que Sebastián Yatra proclamó a los cuatro vientos, esa fue la que mantuvo con la artista argentina Tini Stoessel.

Ambos artistas comenzaron una relación de amistad y profesional que pronto derivó en algo más. La buena sintonía se tradujo en una noviazgo que duró aproximadamente un año —de 2019 a 2020— y que confirmaron con un beso sobre el escenario del Luna Park.

Yatra y Tini nos regalaron varios éxitos musicales, que hicieron aumentar el hype a sus seguidores como Oye y Cristina.

Sin embargo, al contrario de lo que todo el mundo pensaba, Cristina no estaba dedicada a Tini, pese a ser un featuring con la argentina. Los rumores dijeron que este sencillo hablaba de Cristina Iglesias, hija de Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger, a quien también se le relacionó con el artista.

Ambos se conocieron en el festival de música Starlite Marbella en 2018 y, al parecer, Yatra se quedó prendado de la joven, tanto que le dedicó una canción, como podemos comprobar en este verso: "Como en Marbella las olas, tú estabas bella y a solas".

Volviendo a su relación con Tini Stoessel, fue la propia artista la que se encargó de anunciar su ruptura al principio de la cuarentena en 2020 con un mensaje a través de Twitter: "Hola. Queríamos contarles que con Sebastián decidimos terminar la relación. Vivimos momentos hermosos pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina".

La polémica que lo relacionó con un vídeo porno

A principios de mayo se viralizó un vídeo muy subido de tono en el que muchos aseguraban que su protagonista era Sebastián Yatra. El revuelo llegó hasta el propio artista, ya que muchas personas le preguntaron si se trataba de él realmente, y se vio obligado a responder a través de las redes sociales para aclarar la situación.

En un vídeo grabado mientras iba en coche con dos amigos, Sebastián se toma la comparación con mucho humor: "Acabo de ver un vídeo porno de un man idéntico a mí, y quería contarles". A continuación, uno de sus amigos continúa la broma y le dice entre risas: "¡No subas eso! ¿Qué necesidad?". Bromas aparte, el colombiano quiso dejar claro que no era el protagonista del vídeo pese a su parecido físico.