Soraya Arnelas, muy recuperada tras su parto: "Aún me quedan cuatro kilos por perder y estoy mucho mejor"

La genética de algunas es verdaderamente envidiable. Soraya Arnelas es una de ellas. Dio a luz a su segunda hija, Olivia, el pasado 27 de octubre y esta misma mañana ha compartido una sesión de fotos de moda protagonizada por ella.

Está tan guapa y tan estilizada que muchas de sus seguidoras le han preguntado si estas imágenes corresponden a cuando no estaba ni siquiera embarazada de la pequeña Olivia. "Agradezco el piropo, pero no, son fotos hechas esta mañana... A ver, no estoy recuperada del todo, todavía me quedan cuatro kilos y la barriga no está del todo en su sitio. Digamos que estoy casi al 80%. Pero son casi 17 años aprendiendo a posar un poquito y a elegir muy bien las prendas", ha comentado Soraya.

Soraya fue mamá por segunda vez hace apenas once días. Tuvo a su hija Olivia mediante cesárea, una intervención de la que Soraya se lamentó públicamente: "¿Solo puedo decir que cuando os preguntaba que cómo eran las cesáreas… ¿Por qué nadie me dijo lo que dolía?". Pese a esa queja, Soraya se mostraba muy feliz con su pequeña recién nacida.

En su última publicación, la cantante extremeña se mostraba en Instagram y revelaba cómo se encuentra "¡Feliz domingo! Por aquí todo bien, familia, disfrutando, mucho mejor de los puntos... ¡Me he animado hasta a ponerme el labio de rojo! ¡De aquí solo puede ir para arriba!", ha comentado. Y es que como bien saben todas las mamás (y los papás) los primeros días de un recién nacido en casa son agotadores.

Soraya también ha hablado de sus niñas. "Olivia estupenda, ha engordado medio kilo, y Manuela es la mejor hermana mayor y la más cariñosa que podíamos tener". Es decir, no puede estar más feliz y no digamos Manuela, que se ha encontrado, a sus cuatro añitos, con una muñeca de carne y hueso a la que querer y cuidar.

También ha tenido unas palabras para su chico, Miguel Ángel Herrera. "Miguel, rodeado de mujeres 🤣. Eso le digo a veces: 'No te imaginabas tú que ibas a tener a tantas mujeres a tu lado, eh'. 😜 JAJAJAJAJAJ".