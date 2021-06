Soraya Arnelas opina sobre las vacunas en embarazadas y hace una petición

Hace tan sólo unas semanas Soraya Arnelas dio una gran noticia a sus miles de seguidores anunciando el embarazo de su segunda hija. "Hace unos meses subía un story que decía "todo a su debido tiempo" y es que a veces las cosas no son tan fáciles y necesitan prudencia, que es el mejor aliado en estos casos. ¡Olivia, ya te esperamos!", escribió la cantante, que ha revelado las dificultades que ha tenido para quedarse embarazada de nuevo.

Ahora, Soraya ha querido reflexionar sobre un tema que afecta a todas las mujeres que se encuentran embarazadas en este momento: la vacuna de la covid-19. "Sigo leyendo vuestros comentarios sobre el tema de la vacunación en el embarazo y saco varias conclusiones", ha empezado explicando en un vídeo en Instagram Stories.

"Por un lado, ¡madre mía, estamos muchas embarazadas! Y por otro lado, obviamente yo soy una embarazada más en el mundo y en mi país, y pinto poco. Pero sí que es verdad que no estaría mal que el Ministerio de Sanidad, o a quien le corresponda esto, hicieran un comunicado consensuando una opinión única. Porque me he dado cuenta de que muchos ginecólogos lo recomiendan, otros que no... Entonces, al final, la decisión es nuestra, de los padres y las madres", ha continuado confesando su preocupación por no saber qué es lo mejor en este caso.

"Yo si no estuviera embarazada ya estaría vacunada. Pero en este caso, con la cantidad de dudas y sin un consenso por parte de la Sanidad, pues estamos todas un poco perdidas. Por los comentarios que voy leyendo algunas se han vacunado, otras no... A algunas sus ginecólogos no se lo recomiendan, otro sí... Estamos hablando de salud pública, no de si me voy una noche a un restaurante a cenar o no", ha lamentado.

Finalmente, Soraya ha animado a que todas las que no estén embarazadas se vacunen, pero ha confesado que ella ahora mismo tiene dudas: "De todas formas el día 7 le preguntaré a mi especialista y compartiré con vosotras mi opinión".