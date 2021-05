La sorprendente nueva imagen de Arturo Valls: "el hermano mayor de los Javis"

Arturo Valls nunca deja de sorprendernos gracias a su sentido del humor y sus redes sociales son una muestra de ello. Sus más de 700.000 seguidores en Instagram son los testigos de las locuras que se le ocurren al presentador de Ahora Caigo, ya sea con divertidos vídeos, o fotos como la que publicó tumbado junto a un cerdo "disfrutando del domingo".

Ahora, el valenciano nos ha sorprendido con un cambio de imagen de lo más inesperado: el pelo teñido de rosa. "El hermano de mayor de los Javis muy pronto en Ahora Caigo, o no", ha escrito junto al selfie en el que ha mostrado su nuevo peinado mientras mira muy serio a cámara.

"Que moderno", "Te favorece", "Estás guapísimo" o "Arturo, mira que estás guapo" son algunos de los muchos comentarios de sus seguidores que aplauden este cambio de look, aunque no ha faltado el que le ha preguntado si ha perdido alguna apuesta.

Su amistad con los Javis

No es la primera vez que Arturo Valls les hace un guiño a Javier Calvo y Javier Ambrossi, con quienes mantiene una gran amistad. En su reciente visita a El Hormiguero, el presentador no tuvo problema en bromear con las famosas fiestas de la pareja: "Parecen valencianos, con eso te lo digo todo. En sus fiestas hay mucho más alcohol del que se puede beber".

Bromas a parte, Arturo también tuvo unas bonitas palabras para ellos: "Son dos personas muy festivas que están en ese momento en el que todo es una celebración, son muy agradables y son divinos".

Ayuno intermitente: la dieta con la que se mantiene en forma

En la misma visita a El Hormiguero Pablo Motos resaltó el cambio de físico de Arturo, visiblemente más delgado. El actor y presentador explicó que tuvo que perder peso para interpretar a un personaje que estaba muy en forma y que se le han quedado los hábitos que adquirió para mejorar su forma física como el ayuno intermitente.

"No como nada en ese tiempo y no paso hambre, si lo pasara no la haría", le ha explicado Valls: " A las cinco o seis de la tarde es la última vez que como del día, una merienda con fruta. Y ya hasta el desayuno del día siguiente a las nueve o diez de la mañana, que es un placer y te levantas con una ilusión...".