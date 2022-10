Tamara Falcó reflexiona sobre la traición de Íñigo Onieva: "Pienso mucho en el perdón"

A pesar de estar viviendo uno de los momentos más duros de su vida, Tamara Falcó tiene claro que su ruptura con Íñigo Onieva no puede afectar a su vida laboral.

Por este motivo, la Marquesa de Griñón ha viajado hasta México para participar en la XIV edición del Congreso Mundial de las Familias. Como era de esperar, la prensa que acudió al congreso no dejó pasar la oportunidad de preguntarle a Tamara por su situación personal.

Con la misma naturalidad que tuvo en su primera aparición pública tras el escándalo y en su participación en El Hormiguero, Falcó volvió a hablar sin reparos de cómo se siente en este momento.

"No siento odio hacia él ni aberración, me da pena. Me da pena que con todas las cosas maravillosas que hay en la vida, considere que esas son las cosas por las que vive, a mí eso sí que me da pena", reveló a la prensa.

Tamara Falcó piensa en el perdón

Tras descubrirse su infidelidad, Íñigo le ha pedido perdón a Tamara. Si bien ella considera que una reconciliación sería "rotundamente imposible", ha confesado que ha meditado mucho sobre el perdón.

"Ha sido un despertar espantoso, pero al mismo tiempo pienso en el perdón, pienso en la importancia del perdón", ha revelado, asegurando que aún se encuentra ene shock por lo ocurrido: "No lo entiendo, no me cabe por la cabeza lo que ha sucedido. Todo ha cambiado radicalmente, ya no cuando salen las imágenes de mi novio en aquel entonces siendo infiel, no solamente eso, se cayeron muchas más cosas, fue un dominó".

Tamara Falcó: "Mi vocación es el matrimonio"

Por último, Tamara ha explicado la importancia que tiene la fe en su vida para superar momentos como este: "Rogué muy fuerte que, si mi novio de aquel entonces era para mí, que se realizara, que llegáramos al matrimonio y que, si no, que por favor lo apartara".

"Creo que él y todos los que están perdidos en las sombras merecen conocer la verdad y el amor de Dios", ha añadido asegurando que, a pesar de esta decepción, tiene muy claro que encontrará el amor definitivo: "Sigo pensado que mi vocación es el matrimonio".