"No somos monos": Rifirrafe entre Tamara Falcó y Juan del Val en el debate sobre la infidelidad

Tamara Falcó confiesa cómo descubrió la infidelidad de Íñigo Onieva: "Empieza a rular un vídeo que no veo hasta el día siguiente"

Tamara Falcó ha pasado de la euforia por su pedida de mano al shock absoluto por la tradición de Íñigo Onieva en solo siete días.

Si la semana pasada la Marquesa de Griñón relataba, entusiasmada, los detalles de cómo le habían pedido matrimonio mientras cenaba su "sopa de ayuno" con unas mallas de andar por casa puestas, este jueves Falcó ha vuelto al El Hormiguero para narrar su ruptura.

Hay que estar siempre preparado para los envites de la vida, que nunca sabes cuándo puede darte una sorpresa. La propia Tamara agradeció a su entorno más cercano haberla ayudado a darse cuenta de con quién se iba a casar. El vídeo de su infidelidad a principios de septiembre en el festival Burning Man fue el detonante que hizo saltar la boda -y el futuro de la relación- por los aires.

Después de asegurar en su primera aparición pública que volver con Onieva era algo "imposible", Tamara Falcó recalcaba en el programa de Pablo Motos que todavía estaba noqueada por los acontecimientos.

"Sigo en estado de shock, durante ocho días aproximadamente, luego entran la pena y la ira", decía en la mesa de la tertulia junto a Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val.

Discrepancias con Juan del Val

Aunque la emoción de Tamara fue palpable durante algunos momentos de la entrevista, en la que explicó cómo se habían desarrollado los acontecimientos tras la difusión del polémico vídeo, la celebrity sacó arrojo y fuerzas para rebatirle a Juan del Val sus argumentos sobre lo "natural" que, según el, es ser infiel a tu padre.

"Hay opiniones muy distintas en esta mesa sobre lo que significa un beso de una noche", introducía Pablo Motos, sabedor de la opinión de Juan del Val sobre este tema. Sin ir más lejos, el escritor tiene una relación abierta con la que es su mujer desde hace 21 años, Nuria Roca. Nunca lo han escondido y en multitud de ocasiones han hablado de sus condiciones como pareja abierta.

Así, Juan del Val se lanzó a señalar que, bajo su punto de vista, lo raro es ser fiel en una relación. "Sobre la infidelidad lo que me importa es el dolor que pueda generar, pero a mi, en general, me parece que tiene una importancia bastante limitada. Me parece que, además, la fidelidad es algo antinatural", espetó ante una ojiplática Tamara.

Sorprendida por las declaraciones y con su experiencia personal muy reciente, Falcó no dudó en rechistar. "Nos quedan 48 segundos y acaba de decir que lo raro es ser fiel. No, no... ", decía La Marquesa entre aspavientos.

"No somos monos, tú controlas tus impulsos y tienes que saber tus limites, que se puede ser fiel.. Se puede", zanjaba la ganadora de MasterChef Celebrity.

Fue entonces cuando del Val justificó su discurso amparándose en que es una teoría apoyada por muchos psicólogos. Pero a Tamara no le convenció. "¿Tengo que cerrar este programa diciendo que la infidelidad es normal? ¡Pues no!", zanjó.