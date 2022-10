"Perro traicionero": Eva Soriano imita a Tamara Falcó y le manda un recadito a Íñigo Onieva en 'Cuerpos Especiales'

Una transformación divina, un encargo de los Dioses, una señal del destino. Eva Soriano ha tenido la capacidad de meterse en el cuerpo de Tamara Falcó para traer al morning show de Europa FM a la celebrity del momento, la persona más perseguida ahora mismo por los medios de comunicación.

Todos quieren saber cómo se encuentra la hija de Isabel Preysler después de su desengaño amoroso. Salimos de dudas: "Esssstoy encantada", dice Tamara en una mini charla con Iggy Rubín en rigurosa exclusiva para Cuerpos Especiales.

"Me he dado cuenta que la vida tiene estas cosas, a veces pasan y te das cuenta de que estabas centrada en cosas que no. Me he dado cuenta de que lo quiero estar con el restaurante, cenar... Estoy genial, he redescubierto a mi madre, que es una persona maravillosa", asegura la Marquesa de Griñón.

Parecía que había venido tranquila y sin rencores, pero la bondad y las buenas palabras se han transformado rápidamente en amenazas. Sin dudarlo un segundo, nuestra pseudoTamara ha lanzado un aviso muy claro su ya exprometido Íñigo Onieva.

"Perro traicionero. Que sepas que te voy a hundir, que voy a cerrar la discoteca que tienes en el centro. Te voy a cerrar todo lo que tengas porque la famosa soy yo, no tú, pelele", zanja.

Todo lo que ha pasado con Tamara Falcó e Iñigo Onieva

En solo siete días, Tamara Falcó ha pasado de la euforia por su compromiso y futura boda al llanto por la traición y la deslealtad.

Después de meses de rumores sobre posibles infidelidades, la filtración de un vídeo del relaciones públicas besando a una mujer desconocida en el festival Burning Man ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de la hija de Isabel Preysler. Tan solo 12 horas antes de que saltase la bomba, Falcó se mostraba radiante y feliz por el 'sí, quiero'.

Aunque en un primer momento Onieva negó las acusaciones y se justificó diciendo que las imágenes eran del año 2019, la verdad caía sobre su propio peso. Se desdijo, pidió perdón públicamente a Falcó y su familia y se mostró arrepentido. Desde entonces no se ha vuelto a saber nada de él.

La que sí ha salido a dar la cara ha sido Tamara Falcó. Este martes reaparecía en un compromiso laboral y aprovechaba el interés de la prensa para aclarar su estado civil y emocional. "Veo imposible volver con Íñigo", dijo antes de explicar que había dejado el anillo de pedida en la casa que compartía con Onieva para después decirle que se lo llevase "todo".

Solo una semana después de presumir de compromiso en El Hormiguero, Falcó volvía al programa de Pablo Motos para aclarar cómo se gestionó en la familia toda esta crisis pública. No pudo evitar tener un pequeño rifirrafe con Juan del Val, que tiene una relación abierta con Nuria Roca desde hace 21 años y considera que la fidelidad absoluta es "antinatural". "No, no somos monos, tú tienes que controlar tus impulsos", le espetó Tamara.