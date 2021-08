Tamara Gorro, desconsolada tras desvelar que "su princesa" ha recaído del cáncer que sufría

Tamara Gorro es una de esas influencers que no ha dudado en abrirse ante algunos de los peores y mejores momentos de su vida. En esta ocasión, la mujer de Ezequiel Garay ha anunciado una desoladora noticia que ha entristecido a muchos de los seguidores de la modelo: su princesa ha recaído del cáncer que sufría.

Hace unos meses, en octubre de 2020, Tamara Gorro compartía que su princesa, que así es como llama a la hija de unos buenos amigos, había superado la enfermedad que sufría desde que era pequeña y en el que se alegraba por su recuperación.

Sin embargo, las cosas no parecen haber ido bien para la pequeña y así lo ha explicado en sus redes sociales: "Hace unos meses, pocos por desgracia, publiqué un vídeo celebrando la recuperación de mi princesa -nuestra princesa- de su enfermedad. Un cáncer con el que lleva desde los cinco años", detallaba en su último ‘post.

Así, la modelo explicaba que, tanto ella como su marido Ezequiel Garay, habían hecho las maletas para desplazarse a Barcelona a apoyar a sus amigos en estos duros momentos. "La princesa tiene una recaída bastante grave y está débil", detallaba, reconociendo que en este momento estaba ingresada en el hospital San Juan de Dios de Barcelona. "Siempre hemos estado, me incluyo porque soy parte de la familia, encantados con los tratamientos y con el equipo profesional extraordinario que tienen", decía, reconociendo la labor del centro médico catalán.

Tamara Gorro ha reconocido que, en estos duros momentos, deben ayudar a la familia de "su princesa", aportando todo su apoyo: "Lo único que podemos aportar es compañía, fuerza y energía positiva, aunque ahora evidentemente no la acaparan. Podéis imaginar la situación que están viviendo. Hay otra niña pequeña que es la hermana de la princesa que también nos necesita".

Un mensaje de apoyo a la investigación

La influencer, seriamente afectada por la noticia, concluía mandando un mensaje muy importante con el que pretende que se continúe con la investigación del cáncer: "A nosotros desgraciadamente nos está tocando vivir un cáncer infantil, pero hay muchos en personas adultas. Es una enfermedad que se está llevando día tras día a muchísimas personas. No entiendo porqué no se encuentra solución con los avances que hay, lo siento, pero no lo entiendo".

Además, Tamara Gorro recordaba las vivencias de las familias que tienen que sufrir a diario esta enfermedad: "Es una enfermedad muy dura. Se lleva a los enfermos, pero también se lleva a las personas que están al lado: padres, familia, hermanos, amigos…".