Tamara Gorro vuelve a conquistar a Jennifer Lopez: así baila 'Pa ti', su tema con Maluma

Tamara Gorro vuelve a conquistar a la propia Jennifer Lopez bailando en esta ocasión al ritmo de ' Pa ti ', su tema con Maluma . Pero esta no es la primera vez que la presentadora e influencer llama la atención de la artista con sus coreografías.

"Si mi amiga Jennifer López hace un nuevo challenge, la Gorro no se resiste hacerlo. Ya he dejado fechas libres por si me necesita para su nuevo videoclip. Qué ilusa, oye...", comentaba Tamara Gorro junto a la publicación en la que podemos verla vestida como Jennifer Lopez en el vídeo de 'Pa ti', su temazo con Maluma, y bailando como la artista.

De momento -que sepamos-, JLo no se ha puesto en contacto con ella para la próxima gira, pero lo que sí ha hecho ha sido compartir en sus Stories el vídeo de Tamara bailando. ¡Y no es la primera vez que la modelo e influencer llama la atención de la cantante!

Jennifer Lopez comparte un Stories de Tamara Gorro / Instagram/Tamara Gorro

A continuación puedes ver el vídeo de 'Pa ti', de Jennifer Lopez y Maluma, ¿qué tal lo hace Tamara vs JLo?

Durante el confinamiento, Tamara Gorro compartió un sinfín de divertidos vídeos, mostrando su cambio de look, sus bailes con su marido el jugador de fútbol Ezequiel Garay, o transformándose en diva de la música.

De hecho, una de sus imitaciones sorprendió a la propia Jennifer Lopez. La colaboradora de televisión se vistió y maquilló como la artista en el videoclip de 'El Anillo'. Con una coreografía perfecta y una actitud impecable, que llevó a la mismísima JLo a compartirlo en redes sociales con un "Love this!" (¡Me encanta!).

Pero esta no era la primera vez que imitaban a Jennifer Lopez, porque Tamara Gorro y Ezequiel Garay ya se animaron con el #JLoChallenge, el reto viral en el que imitaron la cantante en la actuación de la Superbowl,