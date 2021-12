Así se celebra la Navidad en el Internado de la princesa Leonor

NO SE PARECE A LOS QUE HAS VISTO ANTES

La Navidad ha llegado al UWC Atlantic, el internado de Gales en el que la princesa Leonor estudia 1º de bachillerato.

Este martes los alumnos del centro, de más de 90 nacionalidad distintas, han celebrado el concierto de Navidad, que muy poco tiene que ver con las funciones navideñas a las que estamos acostumbrados.

Una hora de música en directo con una banda de seis miembros tocando sobre un escenario por el que van desfilando alumnos que se animan a cantar (aunque no hay rastro de Leonor).

Las canciones del concierto de Navidad van desde Walking In The Air, de la película The Snowman, a Let It Snow, de Elvis Presley.

Navidad desde el 24 de noviembre

En realidad la Navidad llegó al internado de Leonor mucho antes. El 24 de noviembre ya estaban encendidas las luces del centro, cuyos alumnos (incluida Leonor) empezarán pronto las vacaciones.

Está previsto que la princesa termine las clases el 10 de diciembre y pueda volar a España para pasar aquí las fiestas de Nochebuena y Fin de Año. Lo que seguro que se perderá será el Día de Reyes, ya que en el UWC Atlantic las clases empiezan el 5 de enero. Esto significa que se perderá la tradicional visita de los reyes y sus hijos a Jesús Ortiz, padre de la reina Letizia y abuelo de Leonor y Sofía, con quien se reúnen cada 6 de enero para merendar roscón.