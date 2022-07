Victoria Beckham recuerda el traumático momento en el tuvo que pesarse en directo tras dar a luz

Afortunadamente, cada vez se está luchando más por la normalización de todo tipo de cuerpos y de otros aspectos como todo lo que rodea a la maternidad. En muchas ocasiones, las celebrities y las redes sociales forman una imagen errónea del posparto y el tiempo que necesita el cuerpo de una mujer para recuperarse tras un proceso tan importante. Sin embargo, en más de una ocasión hemos visto a muchas famosas lucir prácticamente como nueve meses atrás a los pocos días de dar a luz.

A finales de los 90 y principios de los 2000, esta obsesión por lucir el cuerpo perfecto era todavía mayor y Victoria Beckham sufrió las consecuencias durante un programa en directo del que ha hecho una reflexión más de dos décadas después.

Era 1999 y la empresaria había dado a luz recientemente a Brooklyn, su primer hijo. Victoria acudió al programa Don't Forget Your Toothbrush de la BBC, y Chris Evans, presentador del especio, se interesó por la dieta que había seguido Beckham para perder peso tras el nacimiento de su hijo.

La exSpice Girl aseguró que no iba al gimnasio y el presentador le hizo subirse a la báscula para comprobar cuánto peso había perdido, algo que Victoria ya en ese momento dijo que era "una propuesta horrible".

Mas de 20 años después, Victoria ha hablado de ese desagradable momento durante una entrevista para Vogue Australia: "A mi madre le pasó lo mismo [quedarse delgada] después de sus embarazos. Eso no significa que tuviera un trastorno alimentario. Y me hizo subir a la báscula para que me pesara. ¿Te imaginas hacer eso hoy en día?"

Además, Victoria recordó otra lamentable situación que tuvo que vivir tras dar a luz a su hijo "Después de tener a Brooklyn, había una foto en la portada de un periódico que señalaba cada una de las partes de mi cuerpo de las que tenía que centrarme en perder peso".