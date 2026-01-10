10 años sin David Bowie: lo que la música debe al cantante de 'Heroes'

El 10 de enero de 2016, justo hace ahora diez años, falleció David Bowie víctima de un cáncer de hígado. La noticia dejó al mundo de la música en shock. Solo dos días antes, el 8 de enero, coincidiendo con su 69 cumpleaños, el músico británico había lanzado Blackstar, su 25º y último álbum de estudio. Este trabajo fue considerado su testamento artístico y en él Bowie transita y reflexiona sobre su propia muerte, especialmente en Lazarus, el sencillo con el que adelantó este disco tan especial.

Pero los casi 50 años de carrera musical, cinematográfica y de diseño del conocido como Duque Blanco dejaron una impronta imborrable que aún hoy inspira e influye en los artistas actuales. Musicalmente, se reinventó y mezcló estilos, del glam rock a la electrónica pasando por el new wave, el pop o el jazz.

Visualmente, fue igual de rompedor y transgredió normas morales y sociales. Jugó con su identidad sexual y también fue pionero en dar vida a sus alter egos, como Ziggy Stardust, el rockero andrógino, el Duque Blanco, elegante y frío, o Aladdin Sane, la versión más oscura de Ziggy, todos ellos protagonistas de los universos vitales que Bowie fue capaz de inventar y habitar.

Su libertad a la hora de crear, una personalidad seductora y su aura de genialidad lo convirtieron en un icono cultural que inspiró a músicos coetáneos y que sigue inspirando a artistas actuales:

Colaboraciones y amistad con Mike Jagger

Bowie y el líder de The Rolling Stones se hicieron amigos en los años 70 del pasado siglo y además de colegas y cómplices de profesión, disfrutaron juntos de su época de fama, de las fiestas y de los excesos. Incluso de orgías.

En noviembre de 1985 grabaron juntos Dancing in the street, la única colaboración de ambas estrellas, una canción con la que recaudaron fondos para acabar con la hambruna en Etiopía y que fue todo un éxito.

Kurt Cobain y una exitosa versión

El 16 de diciembre de 1993 la MTV emitió el mítico unplugged de Nirvana, la última actuación de Kurt Cobainantes de quitarse la vida el 5 de abril de 1994. El repertorio de ese concierto incluía The man who sold the world, una canción que Bowie grabó en 1970 y que pasó sin pena ni gloria, pero que la banda del grunge por excelencia recuperó con éxito.

"Me quedé asombrado cuando descubrí que a Kurt Cobain le gustaba mi trabajo, y siempre había querido hablar con él sobre sus razones para hacer una versión de The Man Who Sold the World”, explicaba sobre esa reinterpretación que consideró “sincera y muy honesta". "Hubiera sido bueno haber trabajado con él, pero simplemente hablar con él hubiera sido realmente genial", lamentó Bowie tras el fallecimiento de Cobain.

Madonna y su ídolo de adolescencia

Solo tenía 15 años cuando se escapó de casa para ir a ver un concierto de David Bowie en Detroit. A partir de ese momento, el británico se convirtió en el gran referente de la cantante de Vogue en su carrera musical. La admiración fue mutua pues dicen que Bowie fue quien la presentó al Salón de la Fama del Rock and Roll.

"Verlo en directo desencadenó en mí una trayectoria que espero que nunca acabe. Vi cómo construía un personaje y utilizaba diferentes formas artísticas para crear entretenimiento. Le encontraba inspirador e innovador. Único y provocador. Un auténtico genio... Gracias David Bowie. Te debo un montón", recordaba Madonna de ese concierto.

Además, a los pocos días de su muerte, en uno de sus conciertos, la ambición rubia versionó la canción Rebel Rebel de Bowie. “Fue uno de los genios de la industria de la música, uno de los mayores cantantes y compositores del siglo XX y cambió mi vida cuando fui a verlo en concierto en Detroit. Él me enseñó que estaba bien ser diferente”, señaló en este especial homenaje.

Lady Gaga lleva tatuada su pasión por Bowie

“Siento como si toda mi carrera hubiera sido una súplica artística para que me prestaras atención”, le escribía Lady Gaga en una carta a Bowie entre 2012 y 2013 mostrándole su admiración más profunda. De hecho, la artista de Abracadabra incluyó al británico en los agradecimientos de su primer disco y se inspiró en él para crear sus especiales universos y personajes.

Uno de los trabajos que más le influyó fue el disco Aladdin Sane, lanzado en 1973, que trasladó hasta el videoclip de Just Dance, donde ella aparece con la cara pintada con el icónico rayo del alter ego más famoso de Bowie. Esa portada del disco, con la cara de Aladdin Sane, también la lleva tatuada en su costado.

Por cierto, Lady Gaga fue la encargada de rendir tributo a David Bowie en la gala de los Grammy que se celebró a las pocas semanas de su muerte interpretando algunas de sus canciones más exitosas.

Kesha y la androginia como inspiración

Lady Gaga no ha sido la única que ha convertido en inmortal a Aladdin Sane, la estadounidense Kesha también mostró su debilidad y admiración por Bowie pintándose el mítico rayo en el rostro durante una entrevista en el programa Late Show with Stephen Colbert para homenajear al cantante en el cuarto aniversario de su muerte.

La imaginación, la fantasía, la libertad, la rebeldía y la androginia del Duque Blanco han inspirado la carrera de la cantante en todo momento.

Miley Cyrus y la estética provocadora

La cantante de Flowers es digna heredera de David Bowie, desde el momento en el que decidió acabar con su alter ego Hannah Montana y jugar a ambigüedad, al descaro y a la provocación.

Además de reconocerlo como uno de los artistas que más han impactado en la música del siglo XX, estéticamente Miley Cyrus también le ha tomado como referente estilístico en algunos momento poniendo de moda el corte de pelo mullet que popularizó el británico.

Además, hace solo dos años, la artista de Wrecking Ball cantó junto a David Byrne la canción de Bowie Let's Dance. Una versión que no dejó indiferente a nadie.

Harry Styles, el Bowie del siglo XXI

No, Harry Styles no ha marcado el paso revolucionando la estética masculina porque todo lo que él ha mostrado o se ha puesto ya lo había hecho antes David Bowie. Lo que sí es, y esto nadie lo cuestiona, su digno sucesor.

Faldas-pantalón, camisas con lazos, botas con plataforma, pantalones de vinilo ajustados, transparencias, maquillaje, manicura… ya formaban parte del vestuario del autor de Heroes y el exmiembro de One Direction también las ha hecho suyas, cambiando las normas de la moda.

Musicalmente, los sonidos ochenteros de Harry Styles desde que debutó en solitario lo acercan indiscutiblemente a Bowie, aunque también se reconoce influido por The Beatles y Mick Jagger.