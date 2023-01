100 años de Lola Flores: los artistas actuales que han homenajeado a La Faraona

Inmortal. La figura de Lola Flores sigue erigiéndose como una de las personalidades más importantes de la música española. No era la que más afinaba ni la que mejor bailaba, pero su presencia y estilo sobre el escenario eran tan únicos como hipnóticos. La Faraona hubiese cumplido 100 años este 2023.

Fue el 21 de enero de 1923 cuando llegaba al mundo una irremplazable leyenda de la música.

María Dolores 'Lola' Flores Ruiz nació sumergida en el mundo tabernario de Jerez de la Frontera, donde ser bailaora estaba muy mal visto. Ya sus ademanes de niña adelantaban que terminaría rompiendo alguno de los más de mil trajes de flamenca que lució durante toda su carrera.

Sumergida en un universo marginal y con un padre que regentaba un bar habitualmente frecuentado por hombres, una pequeña Lola Flores se subía a las mesas a bailar mientras la jaleaban. Siempre tuvo presente a sus referentes de la época, Imperio Argentina o Pastora Imperio, las primeras que auparon la copla a pesar de que la mujer estaba relegada a la vida casera.

No fue a academias de baile pero tampoco le hizo falta. "El talento se tiene o no se tiene", dice su hija Lolita en el documental de Movistar + que repasa desde sus primeros taconeos hasta su muerte.

Las coplas contaban las historias de la 'antimujer' española, una de las pocas licencias artísiticas que superaron la censura franquista.

El género sobrevive a pesar de la guerra del 36 y es ahí cuando los cantes comienzan a desprender el encanto de lo prohibido. Las protagonistas de las películas musicales eran la 'antimujer' española: eran la otra, la amante, la mujer engañada, la poderosa, eran objeto de deseo cuando la lujuria estaba prohibida.

Su legado musical sigue vigente. Una artista hecha a sí misma que se labró su propia carrera y su propia fama hasta convertirse en el icono musical que es a día de hoy. La reseña del New York Times "ni canta ni baila, pero no se la pierdan" en realidad nunca existió pero continúa en el imaginario colectivo para ejemplificar lo que era Lola en realidad: una bestia sobre el escenario.

Rosalía y Penélope Cruz - A tu vera

Penélope Cruz y Rosalía cantaron A tu vera en la película de Pedro Almodóvar Dolor y Gloria. En la escena, un grupo de mujeres lava ropa en el río, una estampa en la que el director de cine manchego recuerda su infancia.

María José Llergo - Pena, penita, pena

El 15 de mayo de 2020 María José Llergo reinterpretaba a La Niña de Fuego en una delicada versión que perpetúa el legado de una artista inmensa.

"Me pareció muy emocionante poder cantarle a Lola. Ella me ha cantado a mí en boca de mi abuelo desde que era una niña. Con todo mi amor y respeto, accedí a homenajear su figura, como referente incuestionable de lo que es el poder femenino y andaluz. Es una mujer que se comió el mundo siendo ella misma, con su fuerza de tierra y sangre, esa fuerza que a mí me sirve de ejemplo incansable de lucha, inspiración, valentía y orgullo. Yo siento que Lola vive. Y ahora se abre paso por nuestras voces", escribió Llergo sobre esta grabación.

India Martínez - A tu vera

Para India Martínez Lola es uno de sus referentes más importantes. La artista quiso rendir homenaje a La Faraona versionando A tu vera en riguroso directo en una actuación en el programa de Canal Sur Tierra de Talento.

María Peláe - Cómo me las maravillaría yo

No es una canción, es un trabalenguas. Para María Peláe interpretar la canción más complicada de la discografía de La Faraona en Tierra de Talento fue como coser y cantar, una destreza que la ha posicionado como una de las artistas flamencas revelación de los últimos años.

Nada se le resiste a María Peláe.Hasta se ha puesto en la piel de Lola Flores imitándola en Tu Cara Me Suena.

Califato 3/14, María Peláe, La Cebolla, Negro Jari y Tomasito reinterpretan a La Faraona

Coincidiendo con el estreno de documental Lola en Movistar +, la plataforma puso en marca un homenaje para La Faraona a cargo de Califato 3/4, quienes desde una azotea madrileña llevan a cabo cinco versiones de algunos delos temas más emblemáticos de La Faraona, como La Zarzamora o Ay Albariño, al que se unieron María Peláe, Tomasito, La Cebolla y Negro Jari.

Amaia - Pena, penita, pena

El Ayuntamiento de Pamplona y los vecinos de la ciudad fueron testigos de la deliciosa versión que Amaia Romero hizo del Pena, penita, pena de Lola Flores con motivo del Festival Flamenco On Fire en agosto de 2018.