Las emocionantes palabras de Lolita Flores a María Peláe tras imitar a Lola Flores en la final de 'Tu Cara Me Suena'

La final de Tu Cara Me Suena ha sido una auténtica cascada de emociones para los concursantes y el jurado de la edición. Pero si alguien se ha llevado una gran sorpresa ha sido María Peláe, que ponía el punto más emocionante a la gala con su increíble actuación del ¡Hey! de Lola Flores.

La cantante malagueña se ha subido al escenario con el reto de ponerse en la piel de La Faraona, con mucha más presión teniendo en cuenta que tenía que defender su imitación delante de la propia Lolita Flores.

Las emotivas palabras de Lolita Flores a María Peláe

Sin embargo, la dificultad del reto no ha podido con su tesón. De hecho, tal ha sido su actuación que la hija de la cantaora española no ha dudado en dedicarle unas emotivas palabras a la intérprete andaluza: "No te había oído nunca, no sabía que clase de artista eres. Te vi en el documental de mi madre hablando con muchísimo cariño y cuando supe que venías a Tu cara me suena me interesé más por ti", confesaba Lolita.

"Desde el primer momento en que te vi supe que eras una artista muy grande. Para mí, serías la ganadora de este programa tranquilamente", aseguraba la cantante.

Lolita también le ha dedicado unas palabras alabando su esfuerzo para buscar su hueco en la música: "Agoney, Nia, Eva o Rasel son más jóvenes, ya tienen una carrera más o menos hecha y la gente los conoce. Yo sé que es muy difícil estar en los bares de Málaga a las tantas de la mañana, cantando para nadie y sin que la gente vuelva la cara para mirarte ni preguntar quien eres", ha recordado la hija de la mítica Lola.

Y es que tras cantar ¡Hey!, visiblemente emocionada, Lolita no ha dudado en afirmar lo siguiente: "Tienes todos mis respetos, de mi parte y de parte de la que está arriba también. Has cogido la canción más difícil que mi madre ha cantado", decía la cantante, a la que María Peláe no ha podido evitar abrazar.

María Peláe y su pasión por Lola Flores

La elección de imitar a Lola Flores de cara a la final de Tu cara me suena no es una casualidad. La cantante es una auténtica apasionada del flamenco y, especialmente, de la mítica cantaora española, aunque rehúye de que la comparen con La Faraona y de que la apoden 'la Lola Flores millennial'.

De hecho, esta admiración viene desde bien pequeña, incluso antes de desarrollar su pasión por la música. Fue su abuela quien le enseñó, por primera vez, las canciones de La Faraona y ahora incluso la tiene presente siempre que actúa literalmente: lleva una foto de Lola en cada uno de sus conciertos y la besa todas las noches antes de irse a dormir.

Su admiración es tanta que la cantante hasta le ha dedicado un homenaje a una de sus canciones favoritas en la piel. Cómo me las maravillaría yo es una de las más conocidas de Lola Flores y así queda expuesta en su antebrazo.