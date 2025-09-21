Benson Boone se alía con el actor Glen Powell para versionar 'Stay' de Rihanna

Benson Boone sorprendió a sus seguidores con el artista invitado a su concierto de este sábado 19 de septiembre de Austin (Texas). El cantante de Beautiful Things llamó al escenario al actor Glen Powell (Top Gun: Maverick) para que anunciase el título de la canción de otro artista que iba a versionar durante el show.

El protagonista de Cualquiera menos tú entró en escena con una especie de bazuca de plástico que portaba una bala con el nombre de la canción elegida para esta ocasión.

El intérprete disparó al aire y la bala (en realidad una camiseta) llegó a una fan que, al abrirla, mostró a la cámara el título Stay, la canción de Rihanna que interpretó Boone en uno de los momentos más esperados de su show.

Desde que empezó su gira por Estados Unidos —American Heart World Tour— Boone interpreta en cada concierto un tema de un artista de renombre. Así ha cantado Shallow de Lady Gaga y Bradley Cooper, When We Were Young de Adele o esta versión de Rihanna con la que se ganó, una vez más, la ovación del público.