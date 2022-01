Adele presenta el videoclip de 'Oh my god'

Tras Easy On Me , Adele presentó este miércoles el videoclip de Oh my god , el segundo sencillo de su álbum 30 . El vídeo acumula más de siete millones de reproducciones en YouTube en algo más de 12 horas.

Tras Easy On Me, Adele presentó este miércoles el videoclip de Oh my god, el segundo sencillo de su álbum 30. El vídeo acumula más de siete millones de reproducciones en YouTube en algo más de 12 horas.

Sam Brown, con quien en 2010 ya hizo Rolling in the deep, es el director de este nuevo trabajo, grabado en blanco y negro.

En el vídeo se ve a Adele rodeada de artistas y bailarines que saltan, se mueven y dan volteretas en un espacio mínimo lleno de sillas y manzanas. En varios momentos del videoclip se ve a Adele haciendo un dúo con Adele. Se cantan la una a la otra.

Oh my god es el segundo sencillo de 30 y una de las canciones más emocionantes de este cuarto trabajo de estudio de Adele con el que a finales del año pasado la artista británica se hizo con el número 1 de ventas en 34 países, entre ellos España, donde también es Disco de oro.

En este tema, Adele canta que no está dispuesta a justificarse por ser feliz. Dice así: I know that it’s wrong, but I want to have fun. I don’t have to explain myself to you (...). (Sé que está mal, pero yo quiero divertirme... No tengo que explicarte cómo soy)

Adele compartió el vídeo en su cuenta de Instagram dando datos de cómo fue el rodaje.

"Grabamos el mismo día que se lanzó Easy On Me, había un millón de cosas sucediendo al mismo tiempo. Pero la atención al detalle por parte del equipo fue excelente. Muchas gracias por vuestra paciencia y por poner todo en marcha. Fue muy divertido", escribe la artista británica, que agradece también a los diseñadores de los tres vestidos que lleva en el videoclip —Harris Reed, Louis Vuitton y The Queens Haus - Vivienne Westwood— por “la ropa más increíble para mi canción I’m a hottie mess”. Con ese soy un desastre se refiere a la carta en la que el cantante habla de salir y divertirse.