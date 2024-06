Aitana calienta motores para su próxima canción: "La empecé antes que saliera 'Alpha'"

2024 está siendo un año muy colaborativo para Aitana, teniendo en cuenta que sus dos únicos lanzamientos han sido canciones junto a otro artista.

La catalana lanzó el 25 de abril Akureyri, una emotiva balada junto a Sebastián Yatra donde reflexionaban sobre los sentimientos tras la ruptura en un precioso videoclip rodado en Islandia. Pocas semanas después, llegaba Hermosa casualidad, que en este caso era la primera colaboración con Sen Senra.

Todavía no tenemos fechas ni previsiones de estrenos de proyectos suyos en solitario, aunque sí es cierto que la intérprete de Luna ha ido dando pinceladas en sus últimas entrevistas. Sabíamos que su próxima canción la compuso a mediados de 2023 y había destacado el estilo que tendría: "Se va a notar mucho por donde voy. Es otra cosa, no es Alpha, no es 11 Razones y no es Spoiler".

En una entrevista reciente para el medio portugués Sapo, Aitana ha apuntado que "no falta mucho" para que salga este single y marcará el ritmo para su cuarto álbum: "Ahí se podrá ver por donde va el nuevo disco".

Sobre este disco, ha insistido en que ella "continúa desarrollándolo" porque es "un proceso largo" y lo comenzó antes que saliera Alpha. De hecho, la canción que lanzará en breves también la empezó antes que saliera el mencionado álbum.