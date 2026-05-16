Amaral anuncia 'No quiero más canciones tristes', un nuevo single con estreno inminente

Amaral anuncia su próximo sencillo, No quiero más canciones tristes, que verá la luz el próximo miércoles 20 de mayo a las 19:00. Así lo confirma el dúo este sábado 16 a través de sus redes sociales, donde han compartido un pequeño adelanto de cómo suena el tema.

Con la batería y la guitarra como instrumentos protagonistas, lo que podría ser el estribillo dice: "No quiero canciones tristes (no, no, no) / No quiero canciones tristes (no, no, no) / No, no, no, no, no, no", canta Eva Amaral acompañada por un coro de voces.

El título es toda una declaración de intenciones, pues Eva Amaral y Juan Aguirre se muestran hartos de las canciones tristes con una melodía animada y pegadiza.

Esta canción de Amaral llega meses antes de terminar su giraDolce Vita Tour, de la que solo quedan por celebrarse dos conciertos: el 18 de diciembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 28 de diciembre en el Movistar Arena de Madrid. Todo apunta a que No quiero más canciones tristes podría sonar en estas fechas.

De momento, se desconoce si esta composición forma parte de un futuro álbum de estudio de Amaral. Sí se sabe que No quiero más canciones tristes es el primer sencillo del dúo desde el lanzamiento de su último disco, Dolce Vita, que vio la luz el 7 de febrero de 2025.