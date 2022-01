Antonio Orozco lanza una importante advertencia: "No os fieis de nadie"

Antonio Orozco está viviendo uno de sus mejores momentos a nivel personal con el nacimiento de Antonella, su segunda hija. El artista compartió la gran noticia con sus seguidores hace tan sólo unos días, publicando una foto de la pequeña donde se puede apreciar sus impresionantes ojos azules.

Una noticia que, por otro lado, ha pillado completamente por sorpresa a todos los fans del artista, ya que Antonio es muy celoso de su intimidad y poco se sabe de su vida personal. De hecho, la identidad de su pareja es completamente anónima y no se sabía que ambos estaban esperando un bebé.

Ahora, el coach de La Voz Senior ha regresado a redes sociales por otro motivo no tan agradable. Orozco ha publicado un vídeo en el que se le ve navegando en barco, donde lanza una importante advertencia: "Este es un mensaje para todas las personas que os conectáis a través de las redes sociales y de repente recibís un mensaje, en muchos casos falso, haciéndose pasar por otra persona.

Os pido por favor que no os creáis nada de lo que os cuenten si no son las cuentas verificadas y auténticas de los artistas o los cantantes o de la persona que queráis seguir. Recordad, solo cuentas oficiales, no os fieis de nadie. Nunca deis ningún dato personal, datos bancarios... absolutamente nada. Estad muy atentos".

Junto al vídeo, Orozco ha escrito un mensaje haciendo referencia concretamente a la compra-venta de entradas de conciertos: "Mucho ojo. Solo cuentas auténticas. Y a la hora de comprar entradas solo páginas autorizadas, no recompréis nada".

"Han suplantado mi identidad"

Esta no es la primera vez que Antonio Orozco se ve obligado a lanzar un mensaje de este tipo en redes sociales. En febrero de 2021 hizo un llamamiento a través de Instagram advirtiendo a sus seguidores de que existen cuentas en las mismas redes que pretenden suplantar su identidad y beneficiarse de ello.

Como ha hecho ahora, el cantante quiso dejar claro a sus fans que los únicos canales que utiliza para comunicar conciertos, promocionar su música o dar información son sus perfiles oficiales de Instagram, Twitter y Facebook.

"Mensaje importante. Amigos, amigas... Últimamente muchos me habéis hecho llegar mensajes de cuentas que se hacen pasar por mí o bien por mi empresa de representación o similar. Es algo muy difícil de controlar, aunque siempre denunciamos todo lo que detectamos", explicaba.

Antonio Orozco en su cuenta de Instagram // IG antonioorozco

Además, el cantante alertó del peligro dar información sensible a estas cuentas falsas, ya que podrían utilizar esos datos para acceder al correo electrónico personal o incluso cuentas bancarias. Orozco señaló que ni él ni su equipo pedirían esta información a través de cuentas de dudosa identidad. "Nunca y repito nunca voy a comunicar nada fuera de mis cuentas o canales oficiales".

"Por favor os pido que si alguno de vosotros veis alguna cuenta que se hace pasar por mi la denunciéis también en la plataforma que corresponda y sobre todo no nunca hagáis caso de nadie que os pida nada (Datos personales, dinero, lo que sea) en mi nombre. Muchas gracias familia".