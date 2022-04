Anuel AA estalla contra Karol G tras su actuación en Coachella: "¿Y soy yo el que está estancado en el pasado?"

Anuel AA ha estallado en redes sociales tras la actuación de su exnovia, Karol G, en Coachella, donde interpretó junto a Becky G su tema MAMII, toda una declaración de (malas) intenciones al que fue su pareja, que actualmente está comprometido con su novia Yailin.

El reggaetonero ha compartido su “primera y última opinión” acerca del tema a través de distintos stories de Instagram, en los que asegura que el no está estancado en el pasado y que “no es el que anda dedicando canciones después de tanto tiempo”, haciendo alusión a la canción MAMII que recién Karol G había cantado en el festival californiano.

Tras esta infantil reacción de Anuel, los seguidores de la de Medellín no han tardado en opinar sobre las indirectas del cantante, tachando de inmadura su reacción, además de demostrar que no ha superado a su ex y que le molesta que la carrera musical de Karol esté siendo incluso más exitosa que la suya actualmente.

El innegable éxito de Karol G

Mientras Anuel se dedica a mandar indirectas a través de redes sociales, Karol G se ha dedicado a brillar por ella misma, esta vez en Coachella, delante de miles de persona y en representación de los artistas latinos más consagrados de todos los tiempos.

Su éxito es innegable y el impacto de MAMII también. La sucesora de Tusa ha llevado a la colombiana a uno de los puntos más altos de su carrera musical, y qué mejor manera de celebrarlo que en un festival de la talla de Coachella.

Tras todos estos logros que está consiguiendo en su carrera y actuar en el desierto del Colorado, muchos artistas, entre los que se encuentran Shakira, J Balvin o Luis Fonsi, han querido mostrar su apoyo y orgullo hacia la cantante tras formar parte de cartel y partirlo delante de miles de personas como una auténtica bichota.