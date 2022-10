Bad Bunny sorprende invitando al escenario a Cardi B en Los Angeles

J Balvin, Cardi B y Bad Bunny en el videoclip de 'I Like It' // Youtube

La gira World's Hottest Tour ha llevado a Bad Bunny a tener un masivo concierto en el SoFi Stadium de Los Angeles, propio de una estrella de su calibre.

No es extraño que, durante el concierto de más de dos horas de duración, hubiera alguna sorpresa. Sin embargo, nadie se esperaba que el puertorriqueño invitara al escenario a una de las grandes raperas internacionales.

El intérprete de La noche de anoche invitó al escenario a Cardi B y juntos interpretaron los temas I like it y Bodak Yellow.

Esta aparición estelar en el concierto de Bad Bunny abre la especulación de más colaboraciones entre los artistas.

No es la primera vez

Pese a que ha sido una gran sorpresa, no es la primera vez que Bad Bunny y Cardi B interpretan el tema I like it en vivo. Ya lo hicieron en el año 2018 American Music Awards celebrados en el Microsoft Theater, también en Los Angeles.

En esa ocasión, también los acompañó J Balvin, tercer integrante de este tema.