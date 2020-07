Beatriz Luengo y Alejandro Sanz presentan el emotivo vídeo de 'Ojos de Mandela'

Escrita por la propia Beatriz Luengo y Antonio Rayo Gibo, 'Ojos de Mandela' es un canto al amor y al desamor que parte de la célebre frase de El Principito: "Lo esencial es invisible a los ojos."

Beatriz define de esta forma el momento vital al que hace referencia en 'Ojos de Mandela', cómo tras la enfermedad de su madre se vio en una situación "deseperada": "Aprendí que la fe para mí estaba ante mis ojos, en la sonrisa de mi madre, en los gestos del equipo sanitario cuidándola y dándonos energía positiva a la familia. Para mí esa fue mi fe, a la que le canto hoy. De eso habla esta canción y me centro mucho en la figura de Mandela porque él nos enseñó que el coraje no era la ausencia del miedo sino el triunfo sobre él, esas palabras me acompañan en mi vida y son parte fundamental del mensaje."

En 'Ojos de Mandela' las voces de Alejandro y Beatriz se cargan de emoción y erizan la piel, una sensación que se transmite también a través de este emotivo vídeo -dirigido por Asiel- que viene a completar esta delicada composición publicada en 2018, y que cuenta ya con más de 200 millones de reproducciones en las plataformas digitales.

LETRA DE 'OJOS DE MANDELA' DE BEATRIZ LUENGO Y ALEJANDRO SANZ

.

Si existes tú, jamás me has contestado

Te llamo y siempre sales ocupado

Buscando paz

Sobre las armas de un soldado

Estarás

.

Si existes nunca ví ni el pan ni el vino

Tampoco una señal en mi camino

Todos quieren trabajar

Y hay tanta angustia de la gente

Tú buzón de peticiones desbordantes

Dime, Dios

¿Porqué no te contratas un ayudante?

.

Yo sí creo en ti

Aunque yo jamás te vi de frente

Como nunca vi el amor

Y lo siento muy presente

Aquí en mi vientre

Y es algo fuerte

Te vi en los ojos de Mandela

Y en la sonrisa de mi madre siempre

.

Si existes tú a veces tengo dudas

Me asusta tu silencio a mis preguntas

Veo el cáncer terminar

Con tantas vidas inocentes

Dime dios, que dices ser omnipresente

Si pelear con uñas, dientes

No te es suficiente

.

Yo sí creo en ti

Aunque yo jamás te vi de frente

Como nunca vi el amor

Lo siento muy presente

Aquí en mi vientre

Es algo fuerte

Te vi en los ojos de Mandela

Y en la sonrisa de mi madre siempre

.

Mi madre siempre

Mi madre siempre

Mi madre siempre

.

Fuente: Musixmatch