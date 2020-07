Beret comienza una nueva etapa con la desgarradora balada 'Aún me amas'

'Aún me amas' es el título de la nueva canción de Beret , que inicia una nueva etapa en su trayectoria pero sin perder su característico estilo. El artista lanza esta balada con unos versos y una letra desgarradora, que narra una historia de desamor .

Beret en el lyric vídeo de 'Aún me amas' / YouTube

Tras el éxito de su primer álbum, 'Prisma', Beret inicia una nueva etapa y presenta 'Aún me amas'.

La canción, una desgarradora balada que ha conquistado a sus seguidores, tiene el estilo y la inconfundible esencia del artista, que vuelve a abrir su alma para cantar al desamor.

'Aún me amas' llega después de 'Sueño', su tema con Pablo Alborán, y viene acompañado de un vídeo lyric en el que aparece una ilustración del cantante de espaldas, caminando por un desierto y combatiendo contra fenómenos meteorológicos, como una tormenta, haciendo así una metáfora del amor.

LETRA DE 'AÚN ME AMAS' DE BERET

Aún me amas

dime a cuantos mas con las mismas ganas

siempre dando todo y nunca la cara

ya no me puedes cegar

solo hay hielo ya en mi mirada

Aún me amas

si espero de ti y no recibo nada

noto que me abrazas y no me sanas

ya no te quiero intentar

tan solo hay cristal que se clava

Nunca esperes que te olvide

ni olvides que te espero

aun haciendo lo correcto mil errores de nuevo

tu no pones de tu parte y si me quieres entero

como tener paz contigo si en ti mismo hay un duelo

ya me he convertido en todo aquello que siempre odio

y quizás pa perderte sea mejor

empezamos por amor al arte y apenas sin darnos cuenta

hicimos tan solo del arte amor

Aún me amas

dime a cuantos mas con las mismas ganas

siempre dando todo y nunca la cara

ya no me puedes cegar

solo hay hielo ya en mi mirada

Aún me amas

si espero de ti y no recibo nada

noto que me abrazas y no me sanas

ya no te quiero intentar

tan solo hay cristal que se clava

y al final

queriendo cambiar a mi cambiaste

y al final

entraste en mi vida y sola te echaste

y al final, que hacemos con todo lo que no hicimos

los días que no vivimos al final

porque me duele mucho mas saber lo que quedaba

que aunque yo fuese ruina tu venías y me juntabas

diferentes medidas que aun así si que encajaban

queriendo prender fuego sobre pólvora mojada

si yo buscaba la manera de arrancarnos cada miedo

tu encontrabas la manera de ponerlo de nuevo

cómo voy a devolverte todo lo que me diste

si contigo tan solo tuve menos

Aún me amas

dime a cuantos más con las mismas ganas

siempre dando todo y nunca la cara

ya no me puedes cegar

solo hay hielo ya en mi mirada

Aún me amas

si espero de ti y no recibo nada

noto que me abrazas y no me sanas

ya no te quiero intentar

tan solo hay cristal que se clava

yo no sé de qué manera

volveré lo oscuro claro

o a partir de que distancia

no pudimos separarnos

tú dejaste entrar al miedo

y yo no paré de echarlo

y ahora de lo que lloramos

solo hay barro

Aún me amas

dime a cuantos mas con las mismas ganas

siempre dando todo y nunca la cara

ya no me puedes cegar

solo hay hielo ya en mi mirada

Aún me amas

si espero de ti y no recibo nada

noto que me abrazas y no me sanas

ya no te quiero intentar

tan solo hay cristal que se clava