El potente mensaje político de Beyoncé: "Este virus está matando a los negros"

Beyoncé fue una de las protagonistas del concierto solidario 'One World: Together At Home' , que hizo historia en la música y reunió a más de un centenar de artistas. La cantante lanzó un contuntende mensaje a la comunidad afroamericana de Estados Unidos y, entre líneas, criticó la gestión política ante esta crisis: "Este virus está matando a las personas negras a un ritmo alarmante" .

DURANTE EL CONCIERTO 'ONE WORLD: TOGETHER AT HOME'

Beyoncé ha utilizado el concierto solidario 'One World: Together At Home' para lanzar un potente mensaje que ha dado la vuelta al mundo.

La cantante dedicó unas sinceras palabras a todas aquellas personas que están trabajando en primera línea durante esta crisis por el coronavirus. Agradeció todo el esfuerzo de los sanitarios, pero también mostró su apoyo a todos aquellos de sectores 'esenciales', que nos están permitiendo permanecer en nuestras casas y frenar el avance de la COVID-19. Sin embargo, eso no fue lo único que dijo.

Queen B se dirigió a la "comunidad afroamericana" de Estados Unidos y arrojó un jarro de realismo a la situación que se está viviendo en el país: "Los estadounidenses negros pertenecen en un número desproporcionado a estas partes 'esenciales' del mercado laboral que no tienen el lujo de trabajar desde casa".

"Las comunidades afroamericanas en general se han visto gravemente afectadas en esta crisis. Aquellos con patologías previas, corren un riesgo aún mayor. Este virus está matando a las personas negras a un ritmo alarmantemente alto aquí en Estados Unidos", aeguró la artista, que pide que se protejan ante el coronavirus.

ONE WORLD: TOGETHER AT HOME, UN CONCIERTO HISTÓRICO

Más de un centenar de artistas se unieron el pasado 18 de abril en un concierto solidario: 'One World: Together At Home', que revivió el espíritu del 'Live Aid'.

Durante ocho horas, pudimos disfrutar de las emotivas actuaciones de artistas como Lady Gaga, que ha llevado el estandarte de esta gran cita, pero también a una visiblemente emocionada Billie Eilish junto a su hermano, Rita Ora, Jennifer Lopez, Liam Payne, Shawn Mendes cantando al piano con Camila Cabello, o un dúo virtual de John Legend y Sam Smith, entre otros muchos más.