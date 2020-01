Canciones machistas que seguro que has bailado y cantado alguna vez

Reggaeton, rock, pop... da igual el género musical. Multitud de canciones (antiguas, actuales y pasadas de moda) contienen frases machistas que seguro no has analizado antes. Maluma , Nicki Minaj , Cali y El Dandee , Alejandro Sanz o The Police son algunos de los que no se han dado cuenta que, a veces, hay frases que están fuera de lugar.

1. Hey Mama - David Guetta ft.Nicki Minaj

Un tema bastante polémico por frases que rapea Nicki Minaj como: “Sí, yo hago la comida. Sí, yo me ocupo de la limpieza (...) Sí, tú eres el jefe y te respeto”. Hey Mama es un tema que vuelve a los roles machistas de los que huyen las mujeres. Y, para colmo, ¡tenía que ser una mujer la que los cantase!

2. Los días de la semana - Gaby, Fofó y Miliki

Un clásico de la infancia que todos hemos cantado o nos han tarareado nuestros padres y abuelos alguna vez. Pero, ¿te habías parado a analizar la letra? Demasiado machista para ser una canción infantil. Los payasos de la tele hablan de una niña, "una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que planchar". ¡Vaya! Pensemos en el mensaje que Gaby, Fofó y Miliki quieren reflejar: una niña no puede jugar porque tiene que planchar... Una niña de ¿seis, siete, diez años? Pero esto no es todo, porque la niña tiene una tarea para cada día de la semana (por si tuviese tiempo libre, que ya no lo tenga): coser, barrer, cocinar, lavar, tender... ¿Y esto nos lo cantaban nuestros padres?

3. Every breathe you take - The Police

Una canción romántica donde las haya, o eso pensábamos antes de ponernos a analizar la letra. Every breathe you take es una de las canciones más icónicas de la historia y del grupo The Police, pero, atento a lo que nos canta Sting: "Cada aliento que tomes, cada movimiento que hagas, cada atadura que rompas, cada paso que des, te estaré vigilando. Todos y cada uno de los días, y cada palabra que digas, cada juego que juegues, cada noche que te quedes, te estaré vigilando. Oh, ¿no puedes ver que tú me perteneces?" Machista y... ¿posesivo?

4. No soy una de esas – Alejandro Sanz y Jesse y Joy

Podría parecer una canción de ligoteo en un bar. A chico le gusta chica y viceversa. El problema viene cuando ella "no quiere ser una de esas". La letra, muy machista, habla de que si una mujer no quiere llegar a más no tiene que provocar porque ya no va a poder echarse atrás. ¿Perdona? Cualquiera que no quiera puede decir no en cualquier momento. Os mostramos un fragmento de la letra que cantan Alejandro Sanz y Jesse y Joy: "Yo a ti te conozco y sé por dónde vas. Si no quieres flamenquito, no toques las palmas. ¡Ay!, ¡ay!, mejor doy un paso atrás, a lo mejor es muy tarde para echarte atrás. ¡Ay!, ¡ay!, aunque me interesa no soy una de esas que tan fácilmente se deja enredar".

5. Cuatro Babys – Maluma

La polémica se echó encima de Maluma en cuanto se analizó la letra de la canción. Todos la habréis escuchado y bailado, el tema habla de un hombre que tiene a su disposición a cuatro mujeres que le satisfacen con lo que él quiere. La letra habla por sí misma (y el videoclip también): "Estoy enamorado de cuatro babies. Siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo, ninguna me pone pero". Machista ¿dónde? (ironía).

6. I used to love her - Guns N' Roses

"La amaba, pero tuve que matarla. Tuve que ponerla seis pies bajo tierra y todavía puedo oírla quejarse". Con esta mítica canción de Guns N' Roses nos damos cuenta de que todos los géneros musicales normalizan las ideas machistas. Además, es un tema que refleja el maltrato físico y la violencia... ¡¿Por qué tú, Axl Rose!?

7. Si me porto mal - Dasoul

Volvemos al reggaeton. Un caso similar al de Maluma que deja a la mujer en una posición cosificatoria con la que un hombre puede hacer lo que quiera. "No es culpa mía si me porto mal, que es lo que buscas, si te me acercas más, no es culpa mía si me porto mal... Y en la oscuridad quiere saber si lo que dicen es verdad y me pide más, aun sabiendo que la puedo lastimar. No es culpa mía si me porto mal". ¿Machista? Por supuesto.

8. La muda - Kevin Roldán y Cali y El Dandee

Esta canción habla de una "mujer florero" a la que usar cuando y como a uno le convenga. Que esté calladita, que quiera sexo y nunca salga sin su hombre. Así lo cantan Kevin Roldán y Cali y El Dandee: "Quiero una mujer bien bonita callada que no me diga naaa, que cuando me vaya a la noche y vuelva en la mañana no digaa naaa. Que aunque no le guste que tome se quede callada y no diga naa. (...) Quiero que sepa bailar, que nunca salga sola, que nunca quiera pelear".

9. Blurred Lines, de Blurred Lines ft. T.I. & Pharrell

Es una canción que se convirtió en un éxito, pero que tiene mensajes y frases muy machistas, como "sé lo que quieres", "eres la zorra más sexy", y demás, en un vídeo con Emily Ratajkowski y otras modelos, vestidas solo con un tanga de color carne, mientras desfilan ante la cámara, rodeada por estos "elegantes" caballeros.