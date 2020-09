Cristina Pedroche y su 'flatulenta' versión del baile viral de 'WAP', el provocativo tema de Cardi B

Pocas veces Cristina Pedroche pasa desapercibida. Si no es por una cosa es por otra, y no hay semana que la presentadora no protagonice un momentazo televisivo, viral o sea el centro de las críticas de una polémica. Su vestido de Nochevieja es lo más comentado de las Navidades, presume de su relación con Dabid Muñoz sin esconderse, cuenta chistes en Zapeando, se asusta con facilidad, practica yoga... Pedroche es una mujer todoterreno y con mucho sentido del humor.

No hay más que ver el último vídeo que ha publicado en cuenta de TikTok, donde acumula más de 700.000 seguidores, bastantes menos que los 2,8 millones que le siguen en Instagram -donde también ha compartido el vídeo-.

Con el último lanzamiento de Cardi B como banda sonora, la presentadora se pone a darlo todo sobre una esterilla con estampado de leopardo. ¿Puede ser que la presentadora esté haciendo la digestión de una buena fabada?, ¿o han sido las lentejas las que le han sentado así?

"Llevo una semana de mucho estrés entre el trabajo, el curso de yoga y cosas personales. Me he relajado unos segundos y por fin ha salido todo. Me he quedado bien a gusto", escribe junto al vídeo, que ha generado multitud de reacciones.

"Eres única", escribe la actriz Maribel Verdú. También Alejandro Sanz se ha unido a las risas generalizadas comentado unos emojis de risa, igual que Dj Valdi y Viki Acosta.

'WAP', UNO DE LOS TEMAS MÁS SALVAJES DE CARDI B

Cardi B nos abre las puertas de su particular paraíso terrenal en forma de una reinventada 'mansión Playboy', con 'sacerdotisas' del amor en cada una de las habitaciones que representan los instintos más básicos, el erotismo de los clichés y los fetiches. La empresaria e influencer Kylie Jenner o las artistas Rosalía, Normani, Mulatto o Sukihana, son algunas de las "inquilinas" que se unen a Cardi B y Megan Thee Stallion en este 'WAP'.