Cinco bailarines de Lady Gaga abandonan la gira a pocos días de empezarla

Lady Gaga creía que lo tenía todo listo para dar comienzo a su gira de verano The Chromatica Ball, cuya primera fecha es el 17 de julio. Sin embargo, cinco de los bailarines de la artista han decidido abandonar la gira a pocos días de empezarla, por lo que la artista ha tenido que buscar sustitutos a contrarreloj para poder tener el equipo de baile completo antes de su primer show.

La primera en comunicar su abandono ha sido la bailarina Montana Efaw, que ha trabajado con Lady Gaga desde más de una década. La joven ha explicado en un vídeo que esta decisión no tiene nada que ver con la artista, a quien considera "una hermana" y está muy agradecida por haberle brindado la oportunidad de trabajar a su lado todos estos años.

El motivo de abandonar la Hous of Gaga ha sido por desacuerdos Richy Jackson, coreógrafo de Lady Gaga desde 2008. "No se debió a una diferencia creativa, en realidad fue mentalmente muy abusivo conmigo durante años", ha explicado Montana en un vídeo, para dejar claro que no se trata de un problema menor.

Tras el vídeo de Montana Efaw, cuatro compañeros más han decidido abandonar el cuerpo de baile de Lady Gaga por el mismo motivo.

Kevin Frey manifestó a través de Instagram Stories que trabajar con Richy Jackson que actualmente el entorno de trabajo se ha vuelto "inseguro e insano" por culpa del coreógrafo, al que considera no estar cualificado para liderar un equipo de profesionales como son los bailarines de Lady Gaga.

Del mismo modo, clara que esta decisión no tiene nada que ver con la artista, a quién está enormemente agradecido y feliz por haber trabajado con ella.

En esta misma línea, también han presentado su dimisión los bailarines Graham Breitenstein, Sloan-Taylor Rabinor y Asiel Hardison.

Por su parte, Lady Gaga no se ha pronunciado al respecto, ni tampoco lo ha hecho Richy Jackson, que se han centrado en buscar sustitutos a los cinco bailarines para dar comienzo a la gira con el equipo de baile completo.