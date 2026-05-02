Desde cuándo se celebra el concierto 'Todo Mundo No Río' en Copacabana y qué artistas han participado

Cada año desde 2024, la Playa de Copacabana celebra una fiesta muy especial con acceso gratuito que ha acogido a artistas de gran talla mundial. Este 2026, tiene como estrella a Shakira.

El evento, el cual tiene por nombreTodo Mundo No Río, está promovido por la Alcaldía de Río de Janeiro, producido por Bonus Track y financiado por la Alcaldía y patrocinadores.

Gracias a esta iniciativa, la Playa de Copacabana se convierte por un día en un gran escenario que consolida el mes de mayo como un mes de celebración musical y cultural.

A pesar de la corta vida del evento, que comenzó en 2024 con Madonna, está previsto que reúna a artistas de gran renombre internacional hasta 2028. Sin embargo, en el pasado actuaron otros artistas en la Playa de Copacabana antes de que se estableciera el evento.

Madonna inauguró la tradición

La 'reina del pop' fue la primera en actuar en el Todo Mundo No Río el 4 de mayo de 2024 como parte de su gira The Celebration Tour.

Su actuación reunió a un total de 1,6 millones de personas, el mayor público de su carrera, por lo que este éxito hizo que el alcalde de Río de Janeiro expresara su deseo de institucionalizar el evento, al menos hasta el final de su mandato en 2028. Además, trajo como invitada sorpresa a Anitta.

Lady Gaga superó las cifras de Madonna

El año siguiente fue el turno de Lady Gaga, concretamente el 3 de mayo de 2025. El evento tuvo el nombre de Mayhem on the Beach y supuso el regreso de la cantante a Brasil tras 13 años sin actuar allí.

En su caso, logró reunir a un total de 2,5 millones de personas y supuso el mayor público para una artista femenina en solitario.

Rod Stewart ostenta el récord

A pesar de que la cifra de Lady Gaga parece difícil de superar, lo cierto es que Rod Stewart reunió a 3,5 millones de personas en 1994 como celebración de la víspera de Año Nuevo. Durante el show, el cantante tocó temas como Do Ya Think I'm Sexy, Maggie May o Sailing.

The Rolling Stones

El 18 de febrero de 2006, los Rolling Stones hicieron que sus fans ocuparan la Playa de Copacabana durante dos horas en las que tocaron algunos de sus mayores clásicos y nuevas canciones en primicia. La mítica banda reunió a un total de un millón y medio de personas, aunque se desconoce la cifra exacta.

Lenny Kravitz

Como parte de las celebraciones del 440 aniversario de la ciudad de Río de Janeiro, Lenny Kravitz actuó en la Playa de Copacabana ante unas 300.000 o 600.000 personas el 21 de marzo de 2005.

Stevie Wonder

En 2012, Stevie Wonder fue el elegido para celebrar el fin de año en la Playa de Copacabana. Se estima que su show fue capaz de reunir un total de 2 millones de personas. Su actuación contó con la presencia del cantante brasileño Gilberto Gil.

Anitta

La brasileña Anitta actuó en Copacabana durante la Nochevieja de 2018. La artista creó una fiesta funk que reunió a 2,4 millones de personas, según la Alcaldía de Río de Janeiro.

Otros artistas que actuaron