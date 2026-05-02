Invitados de Shakira en Copacabana: dos artistas confirmados y posibles sorpresas

El mundo de la música tiene los ojos puestos en Shakira. Por fin, la colombiana celebra este sábado 2 de mayo su concierto gratuito en Copacabana bajo el paraguas de Todo Mundo no Río, recogiendo así el testigo de Lady Gaga en 2025 y de Madonna en 2024.

Las estimaciones calculan que la artista podría congregar a unas 2,5 millones de personas, por lo que Shakira tiene una gran presión sobre la espalda. Para satisfacer las expectativas, la colombiana guarda varias sorpresas, incluyendo artistas invitados.

Invitados confirmados

Maria Bethânia

Uno de los dos artistas confirmados es Maria Bethânia, cantante, compositora y poeta brasileña de 79 años. Ella y Shakira ensayaron en Copacabana el 1 de mayo y cantaron O Que É O Que É, un tema del también brasileño Gonzaguinha. Tras compartir escenario, la propia Bethânia ratificó su presencia en el espectáculo de Shakira a través de Instagram.

Caetano Veloso

El otro artista confirmado es Caetano Veloso, hermano de Maria Bethânia y cantautor brasileño de 83 años. Él también subió al escenario con Shakira durante el ensayo del 1 de mayo, donde cantaron un tema propio del músico: O leãozinho. Al igual que su hermana, Veloso confirmó su actuación en el show principal a través de Instagram.

Posibles sorpresas

Anitta

El nombre de la brasileña Anitta suena con fuerza como una posible invitada al concierto de Shakira en Copacabana, y más después de que la colombiana prometiera un gran despliegue femenino para su show. Además, el timing es perfecto, pues el viernes 1 de mayo estrenaron su colaboración juntas: Choka Choka, un tema que celebra la cultura brasileña. En una encuesta, los oyentes de Europa FM eligieron a Anitta como la artista más esperada en el evento de Shakira. ¿Se hará realidad?

Rihanna

Rihanna también suena fuerte. El rumor lo extendió la propia Shakira, que publicó en Instagram un fragmento del videoclip de su canción juntas al anunciar detalles sobre Río de Janeiro. En 2014, ambas colaboraron en Can't Remember to Forget You, una de las composiciones que ensayó la colombiana el 1 de mayo. Aunque lo hizo sola, no sería descabellado que la barbadense diese la sorpresa.

Ivete Sangalo

Según Billboard Brasil, la cantante brasileña Ivete Sangalo estaba cerca del escenario donde Shakira ensayó el 1 de mayo. Sin embargo, no ha confirmado su presencia en el espectáculo. Ella y Shakira cantaron juntas País Tropical en directo en Rock In Rio 2011 y, un año después, colaboraron en la canción Dançando.

Otros nombres

Aparte de los mencionados, también resuenan otros artistas como posibles invitados de Shakira en Copacabana. Una de ellas es la sueca Zara Larsson, que acaba de publicar una canción con la colombiana: el remix de Eurosummer. Quién sabe si presentarán el tema en directo antes de estrenar el videoclip.

También suena con fuerza el colombiano Beéle, con el que también ha estrenado una canción recientemente: ALGO TÚ. Menos probables son Alejandro Sanz, con quien comparte tres canciones y una fuerte amistad, o Beyoncé, con la que colaboró en 2006 con Beautiful Liar.