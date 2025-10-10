Dani Martín anuncia una nueva fecha para su gira '25 p*t*s años'

No nos cabe duda de que los fans deDani Martín tienen ganas de ver al artista sobre el escenario. Será con la gira 25 p*t*s años cuando el cantante de Cero de el pistoletazo de salida a sus próximas fechas que comenzarán en el Movistar Arena de Madrid el 14 de noviembre.

En esa retahíla de conciertos, Dani Martín ha dado la mejor sorpresa para sus fans: el artista ha anunciado que pondrá rumbo a Gran Canaria con su gira. El intérprete de Que Bonita la Vida marca en el calendario el 4 de julio para subirse al escenario del Granca Live Fest. Una noticia que sus fans han recibido con los brazos abiertos.

¿Dónde puedo conseguir mis entradas para ver a Dani Martín?

Tanto en la fecha anunciada como en el resto de las programadas, se pueden comprar entradas en su web oficial.

Fechas de Dani Martín Gira '25 p*t*s años'