Dani Martín anuncia una nueva fecha para su gira '25 p*t*s años'
Dani Martín pondrá rumbo a los escenarios con su gira 25 p*t*s años el próximo 14 de noviembre en el Movistar Arena de Madrid al que le siguen otros nueve conciertos en la capital. Otros destinos como, Pamplona, Barcelona, Santander o Gijón están en el panel de conciertos de la gira del intérprete de Cero.
No nos cabe duda de que los fans deDani Martín tienen ganas de ver al artista sobre el escenario. Será con la gira 25 p*t*s años cuando el cantante de Cero de el pistoletazo de salida a sus próximas fechas que comenzarán en el Movistar Arena de Madrid el 14 de noviembre.
En esa retahíla de conciertos, Dani Martín ha dado la mejor sorpresa para sus fans: el artista ha anunciado que pondrá rumbo a Gran Canaria con su gira. El intérprete de Que Bonita la Vida marca en el calendario el 4 de julio para subirse al escenario del Granca Live Fest. Una noticia que sus fans han recibido con los brazos abiertos.
¿Dónde puedo conseguir mis entradas para ver a Dani Martín?
Tanto en la fecha anunciada como en el resto de las programadas, se pueden comprar entradas en su web oficial.
Fechas de Dani Martín Gira '25 p*t*s años'
- 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de noviembre - Madrid Movistar Arena
- 12, 13, 19 y 20 de diciembre - Madrid - Movistar Arena
- 18 de abril - Pamplona - Navarra Arena
- 25 de abril - Barcelona - Palau Sant Jordi
- 8 y 9 de mayo - Valencia - Roig Arena
- 15 y 16 de mayo - A Coruña - Coliseum
- 22 y 23 de mayo - Zaragoza - Pabellón Príncipe Felipe
- 30 de mayo - Palma de Mallorca - Son Fusteret
- 6 de junio - Valladolid - Antigua Hípica
- 12 de junio - Sevilla - Estadio La Cartuja
- 13 de junio - Fuengirola - Marenostrum Fuengirola
- 20 de junio - Córdoba - Recinto Ferial
- 27 de junio - Alicante - Área 12
- 4 de julio - GRANCA Live Fest - Estadio de Gran Canaria
- 24 de julio - Santander - Campa de la Magdalena
- 25 de julio - Gijón - Gijón Life
- 14 de agosto - El Puerto de Santa María - Plaza de toros
- 5 de septiembre - Granada - Plaza de toros
- 12 de septiembre - Albacete - Estadio José Copete
- 25 y 26 de septiembre - Murcia - Plaza de toros
- 3 de octubre - Bilbao - Bizkaia Arena BEC
- 24 de octubre - Barcelona - Palau Sant Jordi