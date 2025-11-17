Dellafuente, Amaia, Israel Fernández y Yerai Cortés se unen en un concierto gratuito en Madrid

Madrid se abre a la música en directo, y qué mejor plan que un concierto gratuito en la Plaza de la Puerta del Sol.

Este show se celebrará el miércoles 19 de noviembre con Apple bajo el nombre de El Encuentro. En él se reunirán los aclamados artistas Dellafuente, Amaia, Israel Fernández y Yerai Cortés, quienes se unen en un evento musical con mucho encanto.

Para sorpresa de todos, se trata de una cita musical de entrada libre, en la que celebrar la cultura y la creatividad española.

En El encuentro se une así el diverso folklore español, con el trap, hip hop y flamenco de Dellafuente, el estilo tan auténtico de Amaia y el flamenco y talento de Yerai Cortés e Israel Fernández.