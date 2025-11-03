Se desvelan los idiomas de algunas canciones de 'LUX' de Rosalía
Rosalía canta en 13 lenguas en su nuevo álbum LUX, y los fans que han escuchado el álbum en las Listening party han revelado a qué canciones corresponden algunos de los idiomas.
Solo quedan unos días para escuchar LUX, el cuarto y esperadísimo álbum de Rosalía. Pero están siendo unos pocos privilegiados quienes ya han escuchado el disco de antemano.
Y es que el 29 de octubre Rosalía celebró un primer Listening event del proyecto en Ciudad de México, y este 1 de noviembre lo hizo junto a sus fans de Nueva York. De estos dos encuentros los seguidores más acérrimos han sacado muchas conclusiones, y han compartido algunos datos en redes sociales.
La propia artista ya explicó que el disco está formado por 13 idiomas, pero en los adelantos que se han escuchado la artista solo canta en español (a excepción de Berghain, canción interpretada en castellano, inglés y alemán).
Sin embargo, algunos fans habrían develado los idiomas de ciertos temas de LUX: De Madrugá se habría reeditado también en ucraniano, mientras que en Novia robot Rosalía cantaría en Japonés.
En Dios es un Stalker también habría versos en hebrero, mientras que, como su nombre indica, Sauvignon blanc sería en francés. Además, apuntan a que Focu Ranni suena en siciliano.
Un fan ha desvelado al salir del Listening event de Nueva york que Rosalía hace un rap en chino mandarín en uno de los temas.
Todavía quedarían otras lenguas confirmadas, como el catalán y el latín, que todavía no se conoce en qué canciones de la tracklist sonarán.
La lista de canciones de LUX:
MOV I
- SEXO VIOLENCIA Y LLANTAS
- RELIQUIA
- DIVINIZE
- PORCELANA
- MIO CRISTO
MOV II
- BERGHAIN
- LA PERLA
- MUNDOO NUEVO
- DE MADRUGÁ
- DIOS ES UN STALKER
- LA YUGULAR
- FOCU 'RANNI
- SAUVIGNON BLANC
- JEANNE
MOV IV
- NOVIA ROBOT
- LA RUMBA DEL PERDON
- MEMORIA
- MAGNOLIAS