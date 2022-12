Las diferencias entre 'Despechá' y 'Despechá RMX' con Rosalía y Cardi B

BABY, PLEASE DON'T CALL ME...

Cardi B se sube a la canción del verano de la mano de Rosalía. La artista, que estrenó la versión original del tema en el arranque de su Motomami World Tour en Almería, ha querido darle la vuelta a la canción contando con la colaboración de Cardi B, que ha escrito unas líneas para darle su toque personal al tema.

El fenómeno Despechá tiene pocos precedentes. Este mambo violento se vitalizó cuando todavía no había sido estrenado. A falta de versión oficial, todo el mundo se la sabía y la coreaba gracias a los 3 segundos que estaban disponibles en TikTok. Se convirtió en la canción del verano -con permiso de Quevedo y su quééédate- y ahora se transforma en un regalo de Navidad para los motomamis.

Las diferencias entre 'Despechá' y 'Despechá RMX'

Son pocas las diferencias que se pueden encontrar en la estructura de la canción.

Rosalía no ha modificado ni añadido ningún verso nuevo a sus líneas. Tampoco incluye nuevos sonidos, bases o adlips que la transformen de lao a lao.

aunque introduce algún término en castellano como Habla en sus líneas de su pasado como bailarina de pole dance, de la copa C que talla su sujetador, de lo bien que se le da menear el culo y la cola de hombres que tiene babeando tras de sí.

Pasar de ser una bailarina de strip-tease a una estrella internacional con millones de dólares en el banco ha sido su verdadero éxito. Como Rosalía, la transformación de Cardi B no ha sido un golpe de suerte: ha llegado gracias a su talento, trabajo y esfuerzo. Y qué mejor manera de celebrarlo que saliendo con mi baby de la disco coroná.

Qué canta Cardi B en Despechá Remix con Rosalía

Estrofa 1 de Cardi B

I know how to make 'em so sick (So sick)

Go out, don't post no pics (No pics)

Back when I used to do pole tricks (Pole tricks)

I been had 'em pissed off, no shit (No shit)

You ain't text me, the message be blue, then green (Facts)

This a king, bad bitch, but the shoes McQueen (Wow)

You were tryin' too hard not to watch my stories

I was shakin' this ass, better not report me

I'm close by even though it's hard to reach me

My arm is bishy, this bra is CC

Got no ex, made 'em all delete me

I been on jets so they all beneath me (Ah)

Yeah, if I don't answer the phone then it die (Then it die)

Got it on, do not dick ride (Dick ride)

But I'm good though, ¿Cómo estás? (Estás; ah)

Traducción estrofa 1 de Cardi B

Sé cómo ponerlos tan enfermos (tan enfermos)

Sal, no publiques fotos (Sin fotos)

Cuando solía hacer trucos de pole (trucos de pole)

los he tenido enojados, no mierda (no mierda)

no me envías un mensaje de texto, el mensaje será azul, luego verde (hechos)

Este es un rey, perra mala, pero los zapatos McQueen (Wow)

Estabas tratando demasiado de no ver mis historias

Estaba sacudiendo este culo, mejor no me denuncies

Estoy cerca a pesar de que es difícil llegar a mí

Mi brazo es bishy, este sostén es CC

No tengo ex, hice que todos me borraran

He estado en jets, así que todos están debajo de mí (Ah)

Sí, si no contesto el teléfono, entonces muere (Entonces muere)

Lo tengo encendido, no montes dick (dick ride)

Pero estoy bien, ¿cómo estás? (Estás; ah)

Estrofa 2 de Cardi B

Baby, please don't call me

Why you on my line? 'Cause I got a new body?

I have decided que voy pa' la calle

With all my motomamis y no hay quién me pare, yeah, yeah

Don't need your drama, don't need your stress

I could forget you like uno, dos, tres

Got my own money, whole lotta M's

Como este mambo, my money dance

All my mamis de la Cardi dicen: "Wepa", yeah, yeah

Big boss, baby, you know I'm the jefa (Yeah, yeah)

Traducción estrofa 2 de Cardi B

Cariño, por favor no me llames

¿Por qué estás en mi línea? ¿Porque tengo un cuerpo nuevo?

He decidido que voy pa' la calle

Con todas mis motomamis y no hay quién me pare, sí, sí

No necesito tu drama, no necesito tu estrés

Podría olvidarte como uno, dos, tres

Tengo mi propio dinero, muchos M's

Como este mambo, mi dinero baila

Todas mis mamis de la Cardi dicen: "Wepa", yeah, yeah

Gran jefe, bebé, sabes que soy el jefa (Sí, sí)