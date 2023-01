Doja Cat aparece en un desfile con un impactante look que incluye bigote y perilla hechos de pestañas

Después de su impactante look con 30.000 cristales incrustados en el cuerpo, Doja Cat ha ido un paso más y ha aparecido en otro desfile de moda con otro estilismo que incluye mucho vello facial.

Doja Cat ha sido una de las invitadas más populares de la Semana de la Moda de París, ya que ha sido capaz de presentar looks inesperados y llamativos. Hace pocos días, la cantante se volvió viral al acudir al desfile de Schiaparelli y apostar por un 'total red': se maquilló completamente de rojo y se incrustó más de 30.000 cristales en la piel.

El vestido estaba formado por un corsé palabra de honor y una falda de tuvo. A esto, lo acompañaban unas botas altas y unos grandes pendientes.

Tal y como subió a su Instagram, la artista reveló que había estado casi cinco horas para todo el proceso de transformación, ya que los 30.000 cristales de Swarovski costaron mucho trabajo en aplicar.

El homenaje a las pestañas de Doja Cat

Sin embargo, una de las críticas que más se oyó ante esto fue que no tenía pestañas, lo que era muy extraño.

Ella tenía previsto asistir al desfile de Viktor and Rolf y en sus historias compartió un inquietante mensaje: "Si queréis pestañas, las vais a tener".

Y así ha sido. La intérprete de Say so ha acudido con un extraño look donde el vello facial ha tenido mucho protagonismo. Ha utilizado pestañas postizas para hacerse un bigote y una perilla.

De hecho, ella misma ha querido contar esta historia a los medios y justificar su extraña elección: "Hace unos días, fui al desfile de Schiaparelli y mucha gente me decía que no tenía pestañas y estaban decepcionados por ello. Así que hoy traigo pestañas. Espero que estéis contentos porque solo quiero hacer feliz a la gente".