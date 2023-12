La emotiva historia de La Chata, una de las protagonistas del videoclip de 'Mala suerte', de Lola índigo

El 1 de septiembre aterrizaba el primer sonido del último disco de Lola Índigo, el primer adelanto de GRX, un álbum que se ha consolidado como el más íntimo y personal de la artista hasta el momento. Se trataba de 'Mala suerte', el tema que la andaluza comparte con el también granadino Dellafuente. Un anuncio que nos dejaba adivinar muchas pistas sobre lo que su nueva era iba a suponer: raíces flamencas y género urbano en su máximo esplendor.

Lola Indigo, DELLAFUENTE - MALA SUERTE

Hace menos de dos semanas que la artista publicó el disco completo, en el que todas las canciones son colaboraciones con cantantes de Granada (La Zowi, La Plazuela, Saiko...), y durante la última semana la de Huétor Tájar se ha pasado por el micrófono de Grimey TV para charlar largo y tendido sobre este último proyecto, que se aleja un poco más de todo lo que habíamos escuchado de la cantante hasta ahora.

La historia de La Chata, protagonista en el videoclip de 'Mala suerte', de Lola Índigo y Dellafuente

Al llegar a Mala suerte, la artista se paraba para contar la emotiva historia de una de las protagonistas del videoclip, La Chata. "Yo quería que fuera del costumbrismo andaluz y especialmente del Albaicín", explicaba la intérprete. "Allí antiguamente se bregaba mucho con los burros, y buscaron mujeres del Albaicín para que aparecieran como female power. Hicieron un casting increíble y apareció La Chata, que lleva un burro tatuado aquí", señala la cantante justo en la parte de atrás del cuello. El animal ha estado siempre muy unido a la ciudad de Granada, cuya orografía lo hacía imprescindible, sobre todo en el Albaicín y el Sacromonte, zonas con más desniveles.

Imagen del videoclip de 'Mala suerte', de Lola Índigo y Dellafuente.

"La Chata del Albaicín todo el mundo sabe quién es, y su niña Jara, que es igual, pero en mini", sigue explicando la cantante. Tanto madre como hija aparecen en las imágenes del videoclip. "A mí la parte que me emocionó mucho fue que ella estaba allí como si estuviera haciendo una peli de Almodóvar", continúa la bailarina. "Era el mejor día de su vida. Ella había querido ser bailaora cuando era pequeña", relata la exconcursante de Operación Triunfo. "Se iba a los tablaos y tal... Pero su padre era muy estricto y no la dejó", termina de contar. "Se me ponen los bellos de punta. Ella sí que se merece una entrevista", le dice emocionada al entrevistador.

Una historia muy especial que nos acerca a todo eso que pasa tras las cámaras, a la autenticidad de un lugar con tanta identidad como Granada y, una vez más, a lo que esconde el arte.

