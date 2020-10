La Pegatina, sobre su álbum 'Darle la vuelta': "Es la esencia de los primeros discos, pero con un toque de experiencia y de un poco de pop"

Hablamos con la cantante Ava Max tras el lanzamiento de su primer álbum de estudio, Heaven & Hell. Éxitos como 'Sweet But Psycho' o 'So Am I' nos hacen ver que este nuevo trabajo viene con todos los números para triunfar. ¡Hablamos con ella de su disco, de su look, de Tik Tok y de sus próximos conciertos!