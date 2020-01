Álvaro Soler, David Otero, Bely Basarte, Arnau Griso, La Pegatina y muchos más, dedican una canción a su 'enemigo invisible'

Trece grupos o cantantes, ha decidido jugar a un divertido juego: el 'enemigo invisible'. Por sorteo, como en cualquier 'amigo invisible' de toda la vida, a cada uno se le asignaba a aquel artista que sería su 'enemigo invisible', al que debía dedicarle una canción.

Así, cantes como Álvaro Soler, Bely Basarte, David Otero, Sofía Ellar o Carlos Sadness, y grupos como Arnau Griso o La Pegatina, entre otros, han publicado sus respectivas canciones dedicadas a sus 'enemigos invisibles', en sus redes sociales. ¡Y el resultado es genial! Aunque más que un juego, ¡parece la Casa de las Dagas Volaroras! ¡Menudo atracón de 'zascas'!

👉Álvaro Soler le dedica su canción a Carlos Sadness: "¡Que empiece el #ENEMIGOINVISIBLE! 13 canciones de 13 bandas de nuestro país para enzarzarnos a insultos cariñosos. Una buena forma de hacernos un regalo único y de desvelar nuestros secretos más penosos. Y es que, por suerte, más allá de este juego, aquí no hay enemigos. @carlossadness". Y así, ataviado con peluca, gafas de sol, camisa de colores y ukele, Álvaro canta lincezas como: "Me crecen flores por el pelo / Aloha, ahorita soy la morenita / Soy el nieto de Gandalf, y él no lo sabe" 😂😂

👉 Arnau Griso le dedica su canción a Sofía Ellar. "A nosotros nos tocó nuestra queridísima @sofiaellar y como es una tarada mental fue bastante fácil hacer este chorritema. ❤️ Qué gusto poder hacer estas cosas con nuestros compañeros de profesión!!!! 🙌", reza el texto de la publicación.

"Mira Sofiá, bronceado sospechoso, te has pasado con los UVA", "Eres la loca de los gatos / Una loca con criado / Tus letras son un calvario", ¡así da gusto tener colegas! 😂

👉 Bely Basarte le dedica su canción a Roi Méndez, con todo su "cariño" (y algo de mala baba, claro): "Desde todo el cariño, aquí va mi canción para mi #EnemigoInvisible, @roimendez. Sabes que te admiro y quiero un montón, y que no miento cuando digo que me tienes a Manuel Martos acaparado. Además, me gusta que te guste McFly porque así tengo con quién cantar sus canciones.", escribe junto al vídeo. Y le dedica hermosos versos como "Eres una copia cutre de Danny Jones":

👉 David Otero le dedica su canción a Álvaro Soler, pero aclara de más allá del juego "no hay enemigos": "Cuando descubrí la existencia de Don @alvarosolermusic , fue por pura coincidencia... A pesar de que él lo estaba petando en el mundo entero, yo, como siempre en mis mundos de Yupi, aún no le conocía! Ahí descubrí a un Hitero que solo hacía temazos... un par de años después le conocí y encima me pareció un tipo alucinante... así que en este #enemigoinvisible aunque lo he intentado no he encontrado nada malo que cantar sobre él 🤷🏻‍♂️. Entonces cogí la guitarra y me puse a recordar el día en el que alguien por la calle me confundió con él y esto fue lo que salió! #enemigoinvisible".

👉 Carlos Sadness le dedica su canción a El Niño de la Hipoteca, todo un "hitazo" como dice Arnau Griso, ¡qué grande eres, Carlos!

👉 La Pegatina le dedica su canción a Bely Basarte, "😘😘😘 que ni conocemos 😂😂😂". Pero la canción no tiene desperdicio: "Bely es panza en inglés":

👉 Lil Dami le dedica su canción a Miki Núñez: "Si me llaman para ir a Eurovisión, cantar una canción delante todo el mundo, / te juro que quedo por encima del puesto veintidós / No soy tan guapo, tan fuerte y no se afinar / pero mis temas son solo míos y no de La Pegatina / Miki o Miliki eres demasiado friki para ser de mí team", ¡madre mía! ¡Aquí si no que no hay venda que valga!

👉 Miki Núñez, a su vez, le dedica su canción a Rayden: "Quiero pedir perdón a todxs lxs raperxs del mundo y a toda la gente que escuche semejante mi****, hecha mal, a última hora y rápido (como los deberes del workbook). @soyrayden te quiero 💙", escribe junto al vídeo. Luego intenta rimar, pero... bueno... ¡Te queremos, Miki! 😅

👉 Rayden, por su parte, le dedica su canción a DVICIO: "A mí me ha tocado un grupo que me encanta, son más majos que la leche y unos guapazos pero me ha tocado hacer sangre @dvicio. Me siento hasta mal pero os quiero. Perdón jajajajajaja."; y luego les mete 'la puñalá', con frases como: "De la copia, de la copia, de la copia de la primera boyband".

👉 Roi Méndez le dedica su canción a Arnau Griso: "Lo siento @arnaugriso sois mis victimas🍌Que empiece el #ENEMIGOINVISIBLE!", escribe Roi , que les dedica lindezas como estas: "Sois el Taburete de la izquierda", "sois como Estopa pero os sale mal, moriréis borrachos en el rellano de un portal" 😅, ¡buenísimo, Roi!

👉 Sofía Ellar le dedica su canción a David Otero: "@davidoteromusic. Te quiero, te admiro, y eres mi enemigo invisible PD: el imbécil es el que me ha puesto a caer de un burro. Bueno. Eric no se salva. @arnaugriso #enemigoinvisible". Y le canta, con su dulce y melodiosa voz: "¿Quién es tu cirujano, cuéntame", ¡jajaja!

👉 Suu le dedica su canción a Lil Dami: "La gente loca de @arnaugriso ha liado a varias artistas para hacer un Enemigo Invisible. Básicamente teníamos que insultar con amor a la artista que nos tocara, y a mi me ha salido esto🙆🏼‍♀️ @lildami tkm #enemigoinvisible".

👉 Por su parte, a El Niño de la Hipoteca, le ha tocado Suu, "con todo el amor... Jurjurjur":

¡Hacedlo cada año, por favor! Arnau, Griso, ¡qué grandes sois, jod**(er)! 😂