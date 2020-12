"Si eres de Vox, no sé qué coño haces escuchándome": Miki Núñez habla sin tapujos en su última entrevista

La pandemia, su paso por Eurovisión, VOX, su cambio de estilo… Miki Nuñez en una entrevista para El Mundo se ha sincerado y las redes sociales se han hecho eco muy pronto de la noticia. Lo ha hecho con motivo del lanzamiento del segundo disco de su carrera musical 'Iceberg' que, según comentaba a este diario, va a sorprender a todos sus seguidores ya que cambia por completo el estilo de música al que nos tiene acostumbrados.

👉 Miki Núñez canta en exclusiva uno de los temas de su próximo álbum en el concierto de Europa FM

"Quería quitarme esa espinita de que Miki sólo hace canciones festivas. También puedo hacer pop-rock, pero no para demostrarle nada a nadie, sino para mí mismo" afirma al ser preguntado por su cambio. Y es que su nueva música se aleja por completo del ritmo pachanguero, festivo y alegre de sus últimos éxitos. ¿El motivo? Conectar con el Miguel de su adolescencia dedicado a escuchar música que iba desde la Oreja de Van Gogh hasta Blink-182 o Sum 41.

Preguntado respecto a su participación en Operación Triunfo o Eurovisión, el cantante de 24 años lo tiene claro: "Lo llevo con un orgullo que te cagas". Para él, ambos proyectos han sido los que le han abierto las puertas al mundo, por lo que no le importa en absoluto ser etiquetado como un producto resultante de ellos de cara al público.

En cuanto a su nueva música, Miki ha confirmado al periódico lo entusiasmado que se siente con el lanzamiento de su nuevo disco ya que todas sus nuevas canciones "tienen un toque muy personal" y un sello característico. Hasta tal punto que, entre ellas, hay una canción 'Sin noticias de Gurb' dedicaba a la novela de Eduardo Mendoza que le marcó cuando era niño y con la que comparte un bonito recuerdo de ella junto con su madre.

"Si sigues lo que proclama VOX, no vengas nunca más a mi concierto"

.

Sin embargo, si algo de la entrevista ha sido lo que ha llamado la atención a todos sus seguidores y en general a las redes sociales ha sido la libertad con la que ha decidido hablar de su ideología política. "antes que cantante soy persona y si para algo sirven las redes es para intentar hacer de altavoz de algo en que crees" afirma.

Esta referencia viene a raíz del comentario que realizó Miki a una publicación del partido VOX en su contra que le ha causado la pérdida de un gran número de seguidores en sus redes. "Me han dejado de seguir muchísimas personas por ello. Si sigues lo que proclama Vox, no puedo hablar catalán, ni puedo estar a favor de la homosexualidad. Pues esas personas que no vengan nunca más a mi concierto. Porque va a haber música en catalán y música reivindicativa. Así que, obviamente, no sé qué coño haces escuchándome entonces." reivindicaba, provocando respuestas a su contestación por parte de los seguidores del partido político que pronto se han vuelto virales en Twitter.

Por último, preguntado respecto a lo qué ha supuesto la pandemia del coronavirus para él, el cantante no ha dudado en compartir con todos la reflexión a la que ha llegado tras casi un año sufriendo las consecuencias del virus. "La pandemia nos ha mostrado que somos una mierda [….] nos ha hecho ver que no somos absolutamente nada en un planeta que puede vivir tranquilamente sin nosotros" declaraba afirmando que "nuestros problemas de mierda no son problemas – en referencia a los problemas cotidianos del día a día – dada la forma en la que "un virus que no puedes ni verlo nos ha jodido la vida entera".