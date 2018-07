Escucha 'Lights down', nuevo adelanto de Revolve, próximo disco de John Newman

Después de Come and get it , John Newman nos presenta un nuevo adelanto de su próximo disco, Revolve , que verá la luz el 16 de octubre. La canción se llama Lights down, y su estribillo tiene gran parecido con su primer éxito Love me again.

John Newman ha revelado por fin el nombre de su nuevo disco: Revolve. Saldrá a la venta el 16 de octubre, y como primer single lanzó a primeros de mes la canción Come and get it.

Ahora estrena una nueva canción, Lights down, el segundo single de Revolve, que cuenta con la colaboración de Calvin Harris y que esperamos tenga la misma buena acogida que su debut, Tribute, que incluía éxitos como Love me again, Cheating o Losing sleep.

TRACKLIST DE 'REVOLVE'

Revolve (feat. Idris Elba)

All my heart

Something special

Lights down

Come and get it

Blame

Never give it up

Tiring game (feat. Charlie Wilson)

Give you my love

I’m not your man

Call it off

Killing me

The past

We all get lonely